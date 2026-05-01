В центре Ставрополя на несколько дней ограничат движение транспорта из-за подготовки к празднованию Дня Победы. Перекрытия затронут сразу несколько улиц, а часть общественного транспорта временно приостановит работу.
Ограничения будут вводить поэтапно. 2 и 5 мая они будут действовать с 6:00 до полуночи.
– улица М. Морозова – от Артема до Маршала Жукова;
– улица Маршала Жукова – от Ленина до М. Морозова.
Кроме того, движение здесь остановят с 20:00 6 мая до 14:00 7 мая.
Самые масштабные ограничения запланированы на 7 мая. С 8:00 до 14:00 проезд закроют сразу на нескольких центральных улицах.
– улица Дзержинского;
– улица М. Морозова;
– улица Маршала Жукова;
– улица Советская;
– улица Булкина;
– проспект Октябрьской Революции;
– улица Артема;
– проспект К. Маркса;
– улица Суворова;
– улица Ставропольская;
– улица Р. Люксембург;
– улица Кавалерийская.
На месте заранее установят дорожные знаки и информационные щиты, чтобы водители могли сориентироваться. Объехать перекрытые участки можно по улицам Ленина, Голенева, Маяковского, Пушкина, Комсомольской, Р. Люксембург, Дзержинского, Орджоникидзе, Войтика.
Изменения коснутся и общественного транспорта. На время ограничений приостановят работу троллейбусных маршрутов №1, 2, 4 и 9. В администрации Ставрополя просят жителей и гостей города заранее продумывать маршруты и быть внимательными в дни перекрытий.
Ранее власти рассказали о мерах безопасности в дни подготовки к 9 мая.
«Каждое запланированное событие должно согласовываться с правоохранительными органами, без наличия такого согласования оно не состоится. Мы должны быть готовы и к тому, что в случае объявления беспилотной опасности программа мероприятий может измениться. Безопасность наших земляков остается на первом месте!» – уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В Параде Победы примут участие более тысячи человек – это военнослужащие, сотрудники силовых структур, представители казачества, кадеты и юнармейцы. Также по площади пройдет военная и специальная техника, включая современные образцы, ретроавтомобили и машины-плакатницы.
Участники парада сначала тренируются в своих подразделениях и учебных заведениях, а затем выходят на общие репетиции. В 2026 году запланировано три таких прогона, именно с ними и связаны временные ограничения движения в центре города.
