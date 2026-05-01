В центре Ставрополя на несколько дней ограничат движение транспорта из-за подготовки к празднованию Дня Победы. Перекрытия затронут сразу несколько улиц, а часть общественного транспорта временно приостановит работу.

Ограничения будут вводить поэтапно. 2 и 5 мая они будут действовать с 6:00 до полуночи.

Где перекроют дороги 2 и 5 мая 2026

– улица М. Морозова – от Артема до Маршала Жукова;

– улица Маршала Жукова – от Ленина до М. Морозова.

Кроме того, движение здесь остановят с 20:00 6 мая до 14:00 7 мая.

Самые масштабные ограничения запланированы на 7 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самые масштабные ограничения запланированы на 7 мая. С 8:00 до 14:00 проезд закроют сразу на нескольких центральных улицах.

Где перекроют дороги 7 мая 2026

– улица Дзержинского;

– улица М. Морозова;

– улица Маршала Жукова;

– улица Советская;

– улица Булкина;

– проспект Октябрьской Революции;

– улица Артема;

– проспект К. Маркса;

– улица Суворова;

– улица Ставропольская;

– улица Р. Люксембург;

– улица Кавалерийская.

На месте заранее установят дорожные знаки и информационные щиты, чтобы водители могли сориентироваться. Объехать перекрытые участки можно по улицам Ленина, Голенева, Маяковского, Пушкина, Комсомольской, Р. Люксембург, Дзержинского, Орджоникидзе, Войтика.

Ранее власти рассказали о мерах безопасности в дни подготовки к 9 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Изменения коснутся и общественного транспорта. На время ограничений приостановят работу троллейбусных маршрутов №1, 2, 4 и 9. В администрации Ставрополя просят жителей и гостей города заранее продумывать маршруты и быть внимательными в дни перекрытий.

«Каждое запланированное событие должно согласовываться с правоохранительными органами, без наличия такого согласования оно не состоится. Мы должны быть готовы и к тому, что в случае объявления беспилотной опасности программа мероприятий может измениться. Безопасность наших земляков остается на первом месте!» – уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В Параде Победы примут участие более тысячи человек Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Параде Победы примут участие более тысячи человек – это военнослужащие, сотрудники силовых структур, представители казачества, кадеты и юнармейцы. Также по площади пройдет военная и специальная техника, включая современные образцы, ретроавтомобили и машины-плакатницы.

Участники парада сначала тренируются в своих подразделениях и учебных заведениях, а затем выходят на общие репетиции. В 2026 году запланировано три таких прогона, именно с ними и связаны временные ограничения движения в центре города.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru