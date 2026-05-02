Не упусти свое: какие льготы положены жителям Ставрополья (часть 17)

Получить положенное по закону и не завязнуть в бюрократических лабиринтах - задача не из легких. Сколько семей в Ставропольском крае не досчитываются выплат, льгот и компенсаций только потому, что просто не знают о своих правах. «Комсомолка» продолжает серию материалов, в которых рассказывает, какие меры поддержки доступны жителям региона, кто имеет на них право и как оформить положенное без лишних хлопот.
Мы продолжаем рассказывать, какие льготы могут получить ветераны СВО и их родные в фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд был образован указом президента Владимира Путина 3 апреля 2023 г. А 1 июня 2023 г. во всех 89 регионах страны начали работу его филиалы.
В Ставрополе филиал фонда расположен по адресу: ул. Ленина, 474
Как добраться: автобусная остановка «Универсам № 1»
Контактный телефон: 8 (800) 100-58-71
Email: rf26@fzo.gov.ru
Получение ТСР, не входящих в Федеральный перечень
Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.
Обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) по перечню, разработанному Экспертным советом Фонда: протезы и кресла-коляски для занятий спортом, тренажёры для реабилитации.
Срок оказания услуги:
22 рабочих дня. По факту проведения Фондом закупочных мероприятий. В сроки, установленные договором на поставку ТСР.
Необходимые документы:
- заявление;
- копия паспорта;
- СНИЛС;
- копия полиса ОМС (если есть);
- информированное добровольное согласие на обработку персональных данных;
- обосновывающие документы (если есть);
- документы, подтверждающие отнесение к категории граждан из числа, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя ветерана (если заявление подаёт представитель).
Порядок действий:
- запишитесь на приём в филиал Фонда по месту жительства;
- посетите Фонд и подайте заявление;
- получите уведомление о постановке на учёт у социального координатора.
Компенсация оплаты ЖКУ
Кто имеет право на получение: семьи погибших или умерших
Оплата расходов пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг.
Срок оказания услуги 5 рабочих дней
Документы для получения:
- заявление;
- сведения о документе, удостоверяющем личность члена семьи погибшего или умершего военнослужащего, гражданина, пребывавшего в добровольческих формированиях, сотрудника федерального органа исполнительной власти;
- сведения о принадлежности к членам семьи погибшего;
- сведения об оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг;
- сведения об оплате за пользование услугами местной телефонной связи, оказанными с использованием квартирных телефонов, радиотрансляционной точкой, коллективными телевизионными антеннами;
- сведения об оплате установки квартирного телефона по действующим тарифам;
- сведения о факте обучения по очной форме в общеобразовательной организации либо профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования — для детей 18—23 лет.
Дополнительные условия
Компенсационная выплата рассчитывается на основе расходов, которые составляют долю члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего в составе общих расходов, которые приходятся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.
Порядок действий
- подать заявление в территориальное отделение СФР, в МФЦ или через Госуслуги;
- получить результат в личном кабинете.
Получение бесплатной юридической помощи
Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО, семьи погибших или умерших.
Получение бесплатной юридической помощи – это правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и законами субъектов РФ.
Срок оказания услуги: в разумные сроки для каждого вида помощи.
Документы для получения:
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение ветерана боевых действий или удостоверение члена семьи ветерана боевых действий;
- справка медико-социальной экспертизы (МСЭ);.
Порядок действий:
- обратиться за помощью к лицу, имеющему право на оказание бесплатной юридической помощи;
- дождаться определения наличия правовых оснований для оказания гражданину бесплатной юридической помощи;
- получить бесплатную юридическую помощь.
Первоочередное право приобретения участков в СНТ и ОНТ людям с инвалидностью
Кто имеет право на получение: инвалиды СВО.
Срок оказания услуги: 20 календарных дней.
Документы для получения:
- документ, подтверждающий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представителя);
- справка, подтверждающая инвалидность, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Дополнительные условия:
Приобретение садовых или огородных земельных участков в аренду без проведения торгов подп. 14 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, подп. 7 п. 1, подп. 3 п. 2, подп. 2 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
Порядок действий:
- обратиться в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления соответствующего субъекта РФ с заявлением и документами, подтверждающими право на льготу;
- получить участок.
Выплата средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов
Кто имеет право на получение: семьи погибших или умерших
Срок оказания услуги: 5 рабочих дней
Документы для получения:
- заявление;
- сведения о документе, удостоверяющем личность члена семьи погибшего или умершего военнослужащего, лица, проходившего службу в иных федеральных органах исполнительной власти;
- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания;
- сведения о правоустанавливающих документах на жилой дом;
- технический паспорт, если его нет или жилой дом слишком далеко от населённого пункта с органами технической инвентаризации, — справка органа местного самоуправления с указанием года постройки жилого дома;
- сведения о количестве граждан, зарегистрированных в жилом доме;
- сведения о принадлежности к членам семьи (свидетельства о браке, рождении, решение суда о нахождении на иждивении погибшего);
- сведения, подтверждающие право членов семьи на получение средств на проведение ремонта индивидуального жилого дома;
- сведения об очном обучении в общеобразовательной организации либо профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования (для детей, достигших 18 лет, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет);
- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности с детства, — для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 18 лет.
Дополнительные условия:
Размер определяется с поправкой на коэффициенты, учитывающие регионально-климатические условия, которые приведены в приложении 2 к Постановлению Правительства РФ от 27.05.2006 № 313.
Порядок действий:
- подать заявление в СФР, МФЦ или на Госуслугах;
- получить результат в личном кабинете на Госуслугах.
