Опубликован график отключения горячей воды в Ставрополе 2026 по всем районам. Он будет традиционным, без сдвига с конца весны на начало лета, как было несколько лет назад из-за сложной эпидситуации.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в «Теплосети», остановки котельных пройдут в несколько этапов (по ссылкам указаны адреса попадающих в зону отключения улиц, а ниже - полный список улиц по алфавиту):

c 12 по 25 мая;

с 18 мая по 1 июня;

с 1 по 15 июня;

с 8 по 22 июня;

с 15 по 29 июня;

с 22 июня по 6 июля;

с 29 июня по 13 июля;

с 6 по 20 июля;

с 13 по 27 июля;

с 20 июля по 3 августа;

с 27 июля по 10 августа;

с 3 по 17 августа;

с 10 по 24 августа;

с 17 по 31 августа;

с 24 августа по 7 сентября.

ВАЖНО!

В график могут вноситься корректировки.

График отключения горячей воды в Ставрополе 2026: список улиц

2-й Юго-Западный: 2Г, 2Д - с 10 по 24 августа,

9 - с 22 июня по 6 июля.

45 Параллель: 2, 3/1, 3/2, 3Б, 4/1, 4/2, 5/2, 5/5, 7/1, 7/2, 10, 10А, 11/1, 11/2, 12, 14, 16, 18, 22, 22/8, 30А, 34, 38 - с 10 по 24 августа.

4-я Промышленная: 3 - с 8 по 22 июня.

50 лет ВЛКСМ: 1, 2/1, 2/5, 2/6, 2/7, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8А/1, 9, 9/1, 10, 13А, 14, 15/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25/7 - с 22 июня по 6 июля;

18, 18/3, 18/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 24А, 26, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28А, 30, 32/1, 32/2, 32/3, 34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 38/1, 39/1, 39/2, 40/3, 41/1, 41/2, 42/2, 42/3, 43А, 44/1, 44/2, 44/3, 45, 46/1, 47, 48, 49, 49А, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 60, 61, 62, 62/1, 63, 63Б, 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69/1, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 75/2, 77, 79, 81, 81/1, 83, 85, 89, 91, 99, 105, 107, 109, 113 - с 10 по 24 августа.

60 лет Победы: 23 - с 13 по 27 июля.

6-я Промышленная: 2 - с 14 по 28 августа.

8 Марта: 164, 166, 176 - с 12 по 25 мая.

9 Января: 1Б, 4, 8А - с 27 мая по 10 июня.

Артема: 2, 6, 20, 35 - с 6 по 20 июля;

5А, 7, 7А, 9, 35А - с 1 по 15 июня.

Ашихина: 5 - с 8 по 22 июня.

Бабушкина: 2А - с 6 по 20 июля.

Балакирева: 5 - с 17 по 31 августа.

Балахонова: 13 - с 18 мая по 1 июня.

Беличенко: 2, 3, 4, 6, 8 - с 13 по 27 июля.

Биологическая: 2/1, 4, 4/1, 8, 10, 10/1 - с 17 по 31 августа.

Ботанический: 3, 3А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А - с 3 по 17 августа.

Братский: 21, 22 - с 18 мая по 1 июня.

Бруснева: 2/3, 2А, 4, 4/1, 4/2, 4А, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 11Б, 12, 12/3, 13, 15, 15/1, 16, 17, 19/1, 19/2 - с 15 по 29 июня.

Буйнакского: 2з, 3, 4, 6, 8, 10, 31, 45 - с 15 по 29 июня.

Булкина: 6, 17 - с 6 по 20 июля.

Васильева: 1, 1А, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 43А, 45, 47, 49, 51 - с 15 по 29 июня.

Васякина: 125, 127, 127А, 127В, 190, 192, 194 - с 15 по 29 июня.

Войтика: 2А - с 17 по 31 августа;

25, 35 - с 20 июля по 3 августа.

Вокзальная: 24 - с 20 июля по 3 августа.

Ворошилова: 1, 3/1, 3/2, 3/2А, 4/1, 4/2, 4/3, 5А, 6, 7/1, 7/2, 7/2А, 7/3, 7/4, 7А, 8, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3 - с 22 июня по 6 июля.

Врачебный: 38, 43, 46 - с 24 августа по 7 сентября.

Гвардейский: 7, 10 - с 8 по 22 июня;.

Герцена: 102, 145 - с 22 июня по 6 июля.

Голенева: 46 - c 3 по 17 августа;

65А, 67Б - с 22 июня по 6 июля.

Горького: 34, 40, 43, 43А - с 17 по 31 августа.

Готвальда: 1/8, 5, 11 - с 27 июля по 10 августа.

Гражданская: 1Б, 3, 3А - с 20 июля по 3 августа.

Гризодубовой: 9А, 19, 27, 37А - с 27 июля по 10 августа.

Дзержинского: 1, 4А - c 12 по 25 мая;

70, 89, 97, 107 - с 22 июня по 6 июля;

102, 110, 114, 115, 117, 123, 125Б, 127, 131, 133, 135, 137 - с 6 по 20 июля;

124, 136А, 136Б, 138-140, 152, 156, 158, 160, 160А, 172А, 178, 188, 205А, 211, 215, 219, 228, 231, 233, 235 - с 20 июля по 3 августа.

Добролюбова: 12, 18, 19, 20, 31, 33А - с 27 июля по 3 августа.

Доваторцев: 3, 4, 7А - с 6 по 20 июля;

9, 11, 13, 13А, 15, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 30Б, 31, 32А, 32Б, 34, 34А - с 25 мая по 8 июня;

33, 33А, 33Б, 33В, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 39, 39/1, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/7, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 44/4, 44А, 44Е, 45, 45А, 46, 46/2, 46/3, 50/1, 50/2 - с 22 июня по 6 июля;

47, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2, 53/3, 55, 55А, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 59/1, 59/2, 59/3, 59В, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 65/1, 65/2, 65/3, 66, 66/1, 66/2, 66Д, 67, 67/2, 67/3, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 71/1, 73/1 - с 10 по 24 августа;

86/3 - с 27 июля по 10 августа.

Достоевского: 52, 52В, 56 - с 17 по 31 августа.

Завокзальная: 33А лит. А1 - с 8 по 22 июня;

33А лит. Б - 15 по 26 июня;

33А лит. В - с 22 июня по 6 июля.

Зоотехнический: 6, 12 - с 1 по 15 июня.

Карла Маркса: 3/1А, 5, 7, 11 - с 10 по 24 июня;

42, 47-49, 53 - с 17 по 31 августа;

72, 72/1, 74, 76А, 80, 82, 84, 94, 96, 98, 100 - с 22 июня по 6 июля;

110 - с 6 по 20 июля.

Коста Хетагурова: 26 - с 22 июня по 6 июля.

Казачья: 30 - с 17 по 31 августа.

Калинина: 2 - с 20 июля по 3 августа.

Каховский: 17 - с 8 по 22 июня.

Ковалева: 1 - с 12 по 26 мая.

Комсомольская: 8А, 8Б, 12/10, 46А, 48, 58, 60, 64 - с 27 июля по 10 августа;

65А, 73, 81, 87, 89, 89/1 - с 22 июня по 6 июля;

99 - с 6 по 20 июля.

Короленко: 2/1, 2/2, 4 - с 3 по 17 августа.

Космонавтов: 2, 4А, 4Б, 4В, 6, 8, 10, 12, 16, 22, 24/1 - с 22 июня по 6 июля.

Краснофлотская: 42/117 - с 20 июля по 3 августа;

46, 85, 89, 101 - с 6 по 20 июля;

66, 80, 88А, 94 - с 18 мая по 1 июня;

187 - с 27 июля по 10 августа.

Крупской: 29, 29/1, 29/2, 29/3 - с 18 мая по 1 июня.

Кулакова: 5, 7, 9, 9Ж, 13Б, 13В - с 24 августа по 7 сентября;

19, 19Б, 19В, 19Г, 19Д, 23, 25, 25А, 27/2, 27А, 29, 29/3, 29/3А, 29/3В, 29А, 33, 33А, 35, 41-43А, 47/1, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 51, 53, 63, 63/1, 63 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 67, 67/2, 67/3, 71 - с 15 по 29 июня.

Льва Толстого: 2, 6, 17, 25, 48 - с 20 июля по 3 августа;

45, 117, 119, 121А - с 18 мая по 1 июня.

Ленина: 57А, 57Б, 63, 65, 73, 74/13, 74/15, 74/17, 79, 85, 88, 91А, 97, 98, 102, 104, 105, 108/2, 111, 111/2, 118А, 120А, 122А, 125, 131, 133Б, 184, 192, 200, 208 - 27 июля по 10 августа;

217, 217А, 219, 221, 228, 242, 244, 246, 268, 270А, 272А, 274А, 276, 282/30, 284, 286, 288, 292, 301, 347, 351, 359, 361, 392, 406, 408А, 412/1, 434 - с 6 по 20 июля;

231/11, 233, 235А, 237, 243, 245, 304, 306, 308, 310 - с 1 по 15 июня;

251, 267, 273, 287/2, 287/3, 287/4, 293, 295, 297, 299, 326/38, 328 - с 20 июля по 3 августа;

392, 406, 408А, 412/1 - с 15 по 29 июля;

381, 393, 393/2, 397, 397/7, 397/8, 450, 456/1, 458, 460, 464, 466, 466/1, 466/2, 466А, 468, 470, 472, 472/1, 472А, 474 - с 3 по 17 августа;

417, 417А, 417И, 417И/1, 421, 427, 429 - с 24 августа по 7 сентября;

441, 441/2, 441/9, 480Б, 482, 484, 484А, 484В, 486 - с 12 по 26 мая.

Ленинградский: 1, 22, 24 - с 27 июля по 10 августа.

Лермонтова: 103, 121, 129, 129А, 133, 148А, 151, 153, 155/1, 177, 181, 183, 185, 187, 189/1, 189А, 347 - с 6 по 20 июля;

193, 193А - с 1 по 15 июня;

199/29, 201, 203, 205, 206/1, 206А, 208, 212, 219, 259, 260 - с 18 мая по 1 июня;

347 - с 15 по 29 июля.

Лесная: 153, 153/1, 155, 157/2, 159, 161, 163 - с 1 по 15 июня.

Литейный: 4/1, 6, 11 - с 8 по 22 июня.

Ломоносова: 3, 5, 12, 19, 21 - с 20 июля по 3 августа;

33А, 35, 37, 44А, 55 - с 18 мая по 1 июня;

Маршала Жукова: 1, 1А, 5, 5А, 7, 8, 9, 14, 24, 26/215, 27, 29, 30, 42, 42/311, 50 - с 6 по 20 июля.

Магистральная: 8, 12, 16/1, 16/2 - с 13 по 27 июля.

Макарова: 1, 2, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 16 - с 1 по 15 июня;

10/1, 12/3, 14, 18/1, 20, 22, 26, 26Б, 28 - с 15 по 29 июня.

Матросова: 65/1, 65А - с 22 июня по 6 июля.

Маяковского: 1, 1А, 7А, 15, 16 - с 27 июля по 10 августа.

Менделеева: 4, 9 - с 22 июня по 6 июля.

Металлистов: 2, 5 - с 8 по 22 июня.

Мимоз: 22А, 26 - с 17 по 31 августа.

Мира: 117, 135, 135А, 139, 143А, 155, 159, 165, 237, 239, 241, 243 - с 12 по 26 июля;

232, 236, 242, 262, 264А, 272, 274, 276, 276А, 277, 278, 278А, 278Б, 278В, 278Д, 280/5, 280/5А, 280/6А, 280/6Б, 280/7, 280/7А, 282, 282/2, 282В, 283, 284, 284/1, 285, 286, 286/29, 295, 303, 409, 425, 429, 437, 448, 450, 455, 456, 456/1, 456/2, 456А, 458, 458/1, 458/2, 467 - с 6 по 20 июля.

290, 337, 341, 343А - с 1 по 15 июня;

300Б, 302, 304/1, 306, 308, 310, 328, 330, 334, 338, 338А, 347, 356, 358, 360, 360Ф, 362, 365, 367/23, 382 - с 18 мая по 1 июня;

355/38 - с 20 июля по 3 августа.

Морозова: 4/3, 6А - с 1 по 15 июня;

16/1, 17, 17Б, 22, 22А, 25А, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 56, 59, 66, 73/10, 82, 90А, 92, 94, 95, 96, 98, 104, 105 - с 20 июля по 3 августа.

Московская: 91 - с 27 июля по 10 августа.

Надежденский: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 5 - с 17 по 31 августа.

Некрасова: 82, 84, 86 - с 18 мая по 1 июня.

Объездная: 1А, 3, 3/1, 8, 9, 12 - с 8 по 22 июня.

Октябрьской Революции: 6, 9/1, 10, 11А, 12, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 39, 51, 51 корп. 1, 53 - с 6 по 20 июля.

Октябрьская: 159 - с 6 по 20 июля;

164А, 180, 180Б/2, 180Б/2 корп. 1, 227, 229, 229/1, 233 - с 1 по 15 июня;

182А, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 188/2 - с 29 июня по 13 июля.

190/1, 192Б, 202 - с 15 по 29 июня.

Орджоникидзе: 4, 4/1 - с 12 по 26 мая;

69, 79, 80, 83 - с 22 июня по 6 июля.

Осетинская: 3, 5 - с 3 по 17 августа;

4 - с 8 по 22 июня.

Парижской коммуны: 54, 54А, 54Б - с 6 по 20 июля.

Партизанская: 1В, 2 - с 18 мая по 1 июня;

2Б - с 8 по 22 июня.

Передовой: 1, 10 - с 18 мая по 1 июня.

Пирогова: 5/1, 5/3, 8 - с 22 июня по 6 июля;

18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 30, 30А, 32, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36Б, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38Б, 40/1, 40/2, 42/1, 42/2, 44, 46/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50/1, 50/2, 54, 56, 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 66, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 72, 72/1, 87, 96 - с 10 по 24 августа.

Площадь Ленина: 1 - с 6 по 20 июля;

3А - с 1 по 15 июня.

Полеводческая: 1, 1 корп. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - с 3 по 17 августа.

Пономарева: 1, 5 - с 3 по 17 августа.

Попова: 16А, 16Б - с 20 июля по 3 августа.

Пражский: 2 - с 10 по 24 августа.

Пржевальского: 1, 2 - с 6 по 20 июля;

10, 12, 15 - со 3 по 17 августа.

Пригородная: 70 - с 8 по 22 июня.

193А, 195, 195Д, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211/1, 211/2, 211/3, 213, 213/1, 213/3, 215/1, 215/2, 215/3, 223, 225, 225/1, 227А, 235, 235 корп. 1, 237 - с 3 по 17 августа.

Приозерная: 2 - с 12 по 26 мая.

Пушкина: 1 - с 20 июля по 3 августа;

3А, 14, 30, 36А, 40 - с 1 по 15 июня;

17, 25А - с 18 мая по 1 июня;

63, 63/1, 65, 65А - с 24 августа по 7 сентября.

Розы Люксембург: 1, 1А, 3, 10, 17, 18, 29, 31, 31А, 33, 35 - с 22 июня по 6 июля.

65А - с 6 по 20 июля.

Расковой: 1, 3, 8 - с 27 июля по 10 августа.

Репина: 71Б - с 6 по 20 июля;

146 - с 3 по 17 августа;

Руставели: 34А - с 20 июля по 3 августа.

Семашко: 1, 3, 3/1, 3Б - с 8 по 22 июня.

Серова: 2, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 9/2, 10 - с 25 мая по 8 июня;

272, 277, 279/5, 279А, 281А - с 8 по 22 июня;

458, 460, 517А, 521 - со 2 по 16 июня;

468/2, 468/6, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 472/1, 472/3, 472/4, 474, 478/4, 480, 480А, 482А, 484, 486/1, 486/2, 523, 523, 533, 533/1, 533/3, 533/4, 537, 537/1, 537/2 - с 17 по 31 августа.

Советская: 1, 6, 10А, 12А, 16/1 - с 6 по 20 июля.

Социалистическая: 4А - с с 6 по 20 июля;

11 - с 8 по 22 июня.

Спартака: 2, 5А, 6 - с 22 июня по 13 июля.

Старомарьевское шоссе: 3 - с 20 июля по 3 августа;

5 - с 29 июня по 13 июля.

Степной: 3А - с 25 мая по 8 июня.

Тельмана: 84, 90/68 - с 24 августа по 7 сентября;

234/1, 236, 238/1 - с 25 мая по 8 июня;

237, 239, 241 - с 12 по 26 августа.

Трунова: 71 - с 6 по 20 июля.

103, 134, 136 - с 25 мая по 8 июня.

Туапсинская: 6, 10, 26 - с 8 по 22 июня.

Тухачевского: 2, 3/1, 3/2, 3/9, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/4, 9, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 15, 15/1, 17, 17/4, 17Б, 18, 18/1, 18/2 - с 22 июня по 6 июля;

6/1, 8, 11А, 12/1, 12/2, 12А, 16/Г - с 10 по 24 августа.

Фабричный: 2, 5 - с 8 по 22 июня.

Фадеева: 4 - с 10 по 24 июня.

Фестивальный: 1/1, 1/2, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 - с 22 июня по 6 июля.

Фроленко: 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 - с 25 мая по 8 июня.

Фрунзе: 2 - с 27 июля по 10 августа.

Чапаева: 5, 7, 11, 15А, 17Б, 35А - с 6 по 20 июля.

Черняховского: 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 8 - с 8 по 22 июня.

Чехова: 15, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 33, 33/1, 35, 37, 37А, 39, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 55/1, 57, 59, 65, 67, 73, 75, 79, 79/1, 83, 83/1, 85/13А, 85/13Б, 85/14А, 85/14Б, 85/15А, 85/15Б, 85/16А, 85/16Б, 85/17, 96/1, 108, 110, 112, 120, 130, 142, 144, 146, 184/1 - с 17 по 31 августа.

Чкалова: 7, 17, 27А, 34 - с 27 июля по 10 августа.

Шаумяна: 1 - с 17 по 31 августа.

Шеболдаева: 3/5, 4, 7, 9, 11 - с 15 по 29 июня.

Шевелева: 18А - с 8 по 22 июня.

Шпаковская: 1, 1А, 1Б, 3 - с 18 мая по 1 июня;

70/1, 70/2, 72, 72А, 74/1, 74/2, 74/3, 74/6, 76/1, 76/9, 76А/1, 76А/2, 76А/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 84, 84/2 84/3, 84/4, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 90/1, 92/1, 92/2, 92/3, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 98, 100, 107Д, 109, 111, 115, 115А1, 115А2 - с 22 июня по 6 июля.

Южный обход: 53Г, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55Г, 55Д, KFC-Авто - с 25 мая по 8 июня.

Юности: 1, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 4, 4А, 5, 6, 7, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24/2, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 36, 36А, 38, 40, 42, 44/2, 48, 48/1 - с 15 по 29 июня.