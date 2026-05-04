Бывший заместитель руководителя Россельхознадзора по СКФО лишился свободы на Ставрополье. За взятку в 3 млн рублей он не только получил срок, но и заплатит в 10 раз больше.

Известно, что в октябре 2025 года экс-замглавы ведомства, временно исполняя обязанности руководителя управления, узнал о нарушениях. Одна фирма промышляла работами на сельскохозяйственных землях без разрешения.

Организация получила претензию с требованием разработать проект рекультивации земель и заплатить более 24,4 млн рублей за причиненный почве вред. Замглавы Россельхознадзора решил заработать на компании и предложил руководству «сэкономить»:

«С целью незаконного обогащения должностное лицо предложило директору организации передать ему в качестве взятки 3 млн рублей за прекращение контрольно-надзорных мероприятий по досудебным претензиям и непредъявление иска о возмещении нанесенного ущерба», – рассказали в СУ СКР по Ставрополью.

Директор компании решил не связываться с коррупционером и пошел в УФСБ. Рассказал о готовящейся сделке и получил меченые купюры. При встрече и передаче денег замруководителя Россельхознадзора по СКФО задержали:

«При получении денежных средств в рамках ОРМ “Оперативный эксперимент” был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю с поличным», – сообщили в УФСБ России по Ставрополью.

Расследование завершили, материалы отдали в суд. Там вынесли решение: подсудимого приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей. А это 10-кратная сумма взятки. Также на него наложили запреты:

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему госслужащему наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на государственной и муниципальной службе, в государственных и муниципальных учреждениях на срок семь лет, с лишением классного чина советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

Взятку полностью конфисковали. Имущество чиновника на сумму более 23,5 млн рублей арестовали. Его могут продать с молотка, чтобы взыскать многомиллионную сумму штрафа. При этом приговор пока не вступил в силу. Стороны могут его обжаловать.

