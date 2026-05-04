Авторский ковёр по древним технологиям: учёная из Ингушетии передала «Фарал» в дар Эрмитажу

Зейнеп Дзарахова передала авторский ковер генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Фото: государственная архивная служба РИ

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге получил в дар уникальный экспонат - ингушский войлочный ковёр-истинг «Фарал». Автор работы - доктор исторических наук, этнограф, член Союза художников России Зейнеп Дзарахова. Именно она возродила древнюю технологию изготовления этих ковров.

Истинг - это традиционное ингушское искусство изготовления войлочных изделий. Также так называется и войлочный ковёр с нашивным национальным орнаментом. Название происходит от ингушского слова «истий», что означает «женщины», так как традиционно этим промыслом занимались именно женщины. А название «Фарал» в переводе с ингушского означает «источник благодати, изобилия». Ковёр выполнен вручную на основе орнаментов из старинного рукописного альбома «Ингушские орнаменты. 1924».

Торжественная передача прошла в рамках IV Международной научно-практической конференции «Свет в музее» в Санкт-Петербурге. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский лично принял дар и высоко оценил его культурную и историческую ценность.

Зейнеп Дзарахова со своей ученицей. Фото: сайт ГКУ «РДНТ» РИ

Практически всю свою жизнь Зейнеп Дзарахова связала с искусством. Изучив технику валяния войлока и изготовления ингушских истингов, она стала руководителем сети мастерских. Благодаря этой работе технология изготовления ингушских ковров с орнаментами включена в реестр объектов нематериального культурного наследия при Российском комитете по сохранению нематериального культурного наследия Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Сегодня ковры Зейнеп Дзараховой уже находятся в крупнейших музеях страны: в Российском этнографическом музее, Кунсткамере, Музее истории религии и музее Строгановского университета. А ковёр «Лейми» был представлен на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в 2024 году. Теперь ингушский ковёр-истинг занял своё место и в коллекции Государственного Эрмитажа - главного музея страны.

