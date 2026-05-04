Пугался людей и пытался уплыть: жители Северной Осетии спасли тонущего в реке олененка

В минувшие выходные во Владикавказе спасли маленького олененка. Животное упало в реку, и поток воды стал стремительно уносить его по течению. Случившееся заметили случайные прохожие, которые развернули настоящую спасательную операцию.

Сначала очевидцы приняли олененка за «голову, плывущую по воде». Но, присмотревшись, поняли, что тонет животное, и бросились на помощь. Достать его пытались сразу несколько человек.

Видео: ЧП Владикавказ Тонущего олененка во Владикавказе вытащили с помощью тросов от холодильника

Олененок сильно пугался и при любой попытке приблизиться стремился уплыть. Тогда, рассказывают участники спасательной операции, было решено зафиксировать его с помощью резиновых тросов. Их сняли с холодильного оборудования, которое стояло неподалеку.

На место вызвали спасателей МЧС, но они добирались около полутора часов. За это время помощь пришла оттуда, откуда не ждали: двое сотрудников чрезвычайного ведомства, возвращаясь с репетиции парада Победы, шли возле речки, где тонул олененок. Они связались с коллегами и ускорили прибытие основной группы.

«В итоге прибывшие спасатели вытащили животное и пообещали отвезти его обратно в лес. Операция завершилась благополучно», – рассказали очевидцы в соцсетях.

В МЧС по Северной Осетии пока случившееся не комментировали.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в Чечне спасли замученную львицу с переломом таза и серьезной инфекцией. Маленькую хищницу выкупили из рук живодеров в критическом состоянии. Пережив две критические ночи в реанимации и на интенсивной терапии, животное снова проявило интерес к жизни.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru