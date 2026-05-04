«Кавказ на каблуках»: уральская путешественница в одиночку пройдёт 1500 км через весь Кавказ от Дербента до Сочи

Оксана Лыткина планирует за 90 дней пройти Кавказскую тропу. Фото: минтуризм РД

В Дербенте стартует необычный медиапроект - одиночная пешая экспедиция через весь Северный Кавказ. Журналистка и опытная путешественница Оксана Лыткина планирует за 90 дней пройти Кавказскую тропу - это больше 1500 километров. Завершится маршрут в Сочи.

«Маршрут экспедиции пролегает через восемь регионов России и захватывает 12 заповедных зон федерального значения. Самый длинный и технически сложный этап путешествия приходится на Дагестан – это более 410 километров. Дорога пройдёт через знаменитые исторические места: сёла Кубачи, Чох, Гуниб, а также древние башенные ансамбли Гоор и Кахиб», - рассказали специалисты минтуризма республики.

Самый сложный участок маршрута приходится на Дагестан. Фото: минтуризм РД

Для Оксаны Лыткиной этот переход - ещё один шаг к почётному титулу «Корона хребтов России». До этого она уже преодолела больше 2300 километров по Большой Уральской тропе от Орска до перевала Дятлова. Само звание присваивается тем, кто прошёл две главные горные системы страны - Урал и Кавказ.

В своих соцсетях Оксана уже поделилась образом, который она подготовила для Кавказа. На фото она в белоснежном платье и золотых туфельках. В посте она рассказывает красивую легенду о дерзкой женщине, которая пришла к седому и суровому великану Эльбрусу. Тому самому, который миллионы лет никого не пускал к своей вершине просто так.

«Если Эльбрус спросит, с чем я к нему пожаловала, - отвечу: «Красоту принесла, а не страх». Каблуки - моя дань этой легенде. Золото - потому что половинчатость не для гор. Белый - как чистый лист, на котором пишутся новые маршруты», - написала она.

В соцсетях путешественница показала дерзкий образ, в котором она придет к Эльбрусу. Фото: личная страница Оксаны Лыткиной

Идея создать Кавказскую тропу как единую сеть маршрутов появилась в 2021 году. За это время проект вырос из простой инициативы в полноценную туристическую систему, которая уже привлекла больше 10 тысяч любителей пеших походов. В этом сезоне Дагестан первым открывает большие проходы. Ожидается, что вслед за Оксаной Лыткиной маршрут «от моря до моря» попробуют осилить ещё около десятка человек.

Следить за ходом экспедиции можно будет в режиме реального времени на официальных ресурсах Кавказской тропы. По прогнозам, за путешествием будут наблюдать до 5 млн человек, что в очередной раз продемонстрирует доступность и безопасность пешего туризма на Северном Кавказе.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru