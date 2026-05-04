«Бессмертный полк» в 2026 году на Ставрополье пройдет в гибридном формате

В Ставропольском крае «Бессмертный полк» в 2026 году проведут гибридном формате – очно и онлайн. Традиционное шествие состоится в городах и селах 9 мая – прийти на него можно с портретами ветеранов. Одновременно с этим к акции возможно присоединиться в онлайн-формате.

При желании участвовать в онлайн-шествии надо до 6 мая оставить заявку на сайте акции. Необходимо зарегистрироваться по номеру телефона или через соцсети, загрузить фотографию и написать несколько строк про ветерана.

Каждую анкету проверяют на соответствие. После ее добавляют для участия в акции «Бессмертный полк».

Акция пройдет как очно, так и онлайн

«Загрузите фото и напишите несколько строк о своем герое – фронтовике или труженике тыла. Каждая анкета проходит проверку», – пишет в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00. Транслировать ее будут на сайте акции и по телевизору по всей России. Глава региона призывает присоединяться к акции, чтобы сохранить память о подвиге предков.

Программа мероприятий на День Победы на Ставрополье обширная

Также напомним, что салюта на Ставрополье в День Победы не будет. Власти принимают такое решение не первый год. Главной задачей поставили проведение праздника спокойно и безопасно.

При этом программа мероприятий на День Победы по-настоящему обширная. «КП-Северный Кавказ» собрала все события, ожидающиеся с 5 по 9 мая.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru