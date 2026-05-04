Удивительный мальчик выиграл пять млн рублей. Фото: стоп-кадр телеканала «Россия 1»

Удивительный мальчик из Дагестана стал победителем шоу на федеральном телеканале. Одиннадцатилетний Ратмир Гончар из Махачкалы заставляет людей оборачиваться на улицах и поражает даже опытных спортсменов. Раньше он считал это просто своим увлечением. Но со временем эти занятия привели его к пяти рекордам России, а теперь и всероссийской известности.

Ратмир Гончар участвовал в восьмом сезоне шоу «Удивительные люди». Финал прошел 30 апреля. Соперниками мальчика были восемь самых талантливых людей со всего мира. Чтобы показать, на что он способен, юный спортсмен прошел полосу препятствий на руках.

Все проделанное мальчиком не укладывается в голове: Ратмир отжимался на гвоздях, на руках перепрыгивал через преграды и проходил по мостикам на высоте. А от вида, как мальчик удерживает ногами мяч и запрыгивает на возвышения, захватывает дух даже у людей со стальными нервами.

Случай на пляже привел дагестанского мальчика к пяти рекордам России и съемкам на телевидении. Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Мальчик идеально справился со всеми заданиями. Победителей определяли голоса зрителей – именно за него проголосовало больше всего людей. Большинство отдало предпочтение именно Ратмиру. Мальчик признался, что был шокирован этим:

«Когда мое имя прозвучало как победителя, я на мгновенье потерял дар речи. Рядом стояли люди, чьи достижения вошли в Книгу рекордов Гиннесса, настоящие легенды. Я оказался сильнее и, главное, доказал прежде всего самому себе, что способен на большее, чем думал».

Теперь стоявшие на кону пять млн рублей принадлежат удивительному мальчику. Он рассказал, что уже знает, на что потратить выигранное. Он вложит капитал в покупку нового дома, чтобы приглашать в него всю свою большую семью.

