«Нога висела на ткани штанов»: потерявший обе конечности на СВО Магомед Гитинов женился на Алине, которая не бросила его в госпитале

Герой спецоперации Магомед Гитинов связал себя узами брака с Алиной Ворониной. Летом 2023 года военнослужащий, выполняя боевое задание, получил серьезное ранение и потерял обе ноги. Но после ампутации принял решение вновь вернуться на службу. Его невеста, а теперь уже супруга, всегда была рядом – поддерживала и помогала в восстановлении.

Свадьба прошла в Буйнакске в лучших кавказских традициях. Гостей было много – представители власти, военнослужащие, сослуживцы Магомеда, родные и близкие пары.

«Мы с мужем, конечно, одобряем выбор дочери. Очень их любим. Магомед стал нам как сын родной. Они оба большие молодцы», – сказала в интервью местного телеканала мама Алины Ольга.

Те, кто знаком с историей возлюбленных лично, говорят, что они – пример настоящей и чистой любви. Когда машина Магомеда взорвалась, левая нога, по словам врачей, «висела на ткани штанов». Сохранить конечности было невозможно.

Алина, узнав об этом, тут же выехала в госпиталь. Когда молодой человек пришел в себя после ампутации, он решил не обрекать любимую на жизнь с инвалидом и предложил девушке уйти. Но она ответила отказом:

«Я не поняла, почему он это говорил. Мне было обидно. Я могу с точностью сказать, что я люблю этого человека и могу прожить с ним всю жизнь. Несмотря ни на что, я буду рядом».

Алина осталась – помогала Магомеду с тяжелой реабилитацией и продолжала учиться, проводила мастер-классы по эпоксидной смоле – вместе они смогли преодолеть этот сложный период.

После выписки пара отправилась в Дагестан – на малую Родину военнослужащего, где Алина познакомилась с родителями жениха.

Теперь Магомед и Алина – муж и жена. Боец, несмотря на потерю ног, продолжил службу, вернулся в зону спецоперации инструктором штурмового отряда.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в 2023 году его рота попала в окружение. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Магомед на БМП трижды возвращался за ранеными. За сутки он вывез из-под огня более 100 сослуживцев. Один из спасенных бойцов вспоминал:

«Я к нему подошел тогда и задал сразу прямой вопрос. Достаточно жестко, так как был на эмоциях. Я грубо спрашиваю: "Ты Цезарь?". И он говорит: "Да". Я говорю: "Я Бек". Без слов мы обнялись. Он знал, что сделал, и я знал, что он сделал».

Когда об этом узнало командование, Магомеда наградили медалью «За отвагу».

