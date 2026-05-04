«Как ракета стоит»: необычная птица-ветка удивила жителя Дагестана

Фото: lelena_g

Жителя дагестанского Каспийска удивила необычная птица. Пернатое провожало мужчину взглядом, куда бы он ни пошел. Оказалось, что это малая выпь – в момент опасности она вытягивается в линию и маскируется под ветку.

Необычная встреча попала на видео и быстро разлетелась по соцсетям. Ролик уже набрал несколько млн просмотров и тысячи комментариев – людей удивило, как странно и даже немного пугающе ведет себя пернатое.

Сначала мужчина и сам не понял, что перед ним. Птица практически сливалась с окружающей средой – ее окрас напоминал светло-коричневые, песочные оттенки дороги.

«Это кто на меня смотрит? Кто знает, что это?» – удивился автор видео.

Самое интересное началось, когда он стал обходить «нечто» с разных сторон. Птица не двигалась с места, но с каждого ракурса создавалось впечатление, будто та внимательно следит за каждым шагом человека. При этом пернатая вытянулась в тонкую вертикальную «стойку» и выглядела почти как сухая ветка.

Оказалось, что это малая выпь, или волчок – скрытная птица из семейства цапель. Она известна своей способностью маскироваться. В момент опасности или во время охоты выпь вытягивает тело вверх и замирает, превращаясь в «столбик». Такой прием помогает ей исчезать среди камышей и тростника. Даже опытные знатоки природы чаще слышат эту птицу, чем видят.

В комментариях пользователи активно обсуждали поведение пернатого:

«Скорее всего, это выпь. Она прикинулась сухостоем, чтобы вы ушли»

«Он внатуре высокомерный»

Многие сравнивали птицу с веткой или палкой и удивлялись, насколько точно она копирует форму и неподвижность. Несмотря на забавную реакцию в сети, приближаться к ним не стоит. Выпь может защищаться и даже попытаться клюнуть, в том числе в лицо.

Малая выпь – небольшая птица, ее рост около 20-30 сантиметров. Обитает она в густой растительности у водоемов – болотах, прудах, озерах. Питается насекомыми, головастиками, мелкой рыбой.

Почему птица оказалась прямо на улице Каспийска – точно неизвестно. Возможно, она сбилась с привычного маршрута или оказалась ближе к людям в поисках пищи. Зимует пернатое в Африке, а летом гнездится в Европе и Средней Азии.

На территории Дагестана такие птицы встречаются редко. Кроме того, в ряде регионов России малая выпь занесена в Красные книги и считается редким видом.

