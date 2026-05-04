Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором он прогуливается в роскошной шубе под кавказские мотивы. Обладатель премии «Оскар» подписал ролик так: «Вступаю в эту неделю как…»

Песня на фоне – не трек. Скорее, нарезка горских песен в сочетании с современными битами. Этот звук сейчас очень популярен среди пользователей. Под него уже записано 5,9 млн публикаций. Джаред Лето тоже решил подхватить волну хайпа. И у него это получилось. В комментариях сразу же оживились русскоязычные пользователи.

Люди стали писать, что ждут музыканта в Дагестане – там ему будут рады и примут гостеприимно, как принято на Кавказе:

«Наш слоняра! Когда в Дагестан?»;

«Здравствуйте! Ну ничего себе! До свидания!»;

«Что за Джаред это Лето! Ауффф»;

«Что за лев этот тигр!»;

«Джаред знает, на какую аудиторию надо работать».

Музыкант заметил многие из комментариев и оценил. Кто-то из фанатов даже получил ответы.

Джаред Лето – американский актер, рок-музыкант, режиссер и продюсер. Он известен широкой публике как фронтмен и основатель альтернативной рок-группы «Thirty Seconds to Mars», а также по ролям в культовых голливудских фильмах. В 2013 году он получил свой первый и пока единственный «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что французский актер Сами Насери, известный по роли в фильме «Такси», летом 2025 года приезжал в дагестанский Хасавюрт. Ему предложили сняться в рекламе местного магазина одежды. В соцсетях писали, что владелец заплатил звезде за ролик около трех млн рублей.

