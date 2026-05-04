Происшествия
4 мая 2026 14:43

Она сказала «нет» – он не стерпел: мужчина из Дагестана попытался изнасиловать учительницу за отказ стать второй женой

Вероника УШИНСКАЯ
Женатый мужчина хотел сделать учительницу своей второй женой.

Мужчина изнасиловал и избил девушку за отказ стать его второй женой. Криминальная драма развернулась в одном из районов Дагестана. Теперь горе-любовнику грозит срок.

По предварительным данным, главным героем шекспировской драмы стал женатый житель Чародинского района. «Примерный семьянин» положил глаз на местную учительницу и стал оказывать ей знаки внимания. Девушка его ухаживаний не оценила и сказала прямо, что становиться второй женой отказывается.

Страстный мужчина не смог принять отказ. Как сообщил «КП-Северный Кавказ» источник, знакомый с ситуацией, он попытался изнасиловать и избить учительницу.

Сластолюбца заключили под стражу. Он стал подозреваемым по двум статьям – покушение на «Изнасилование» и покушение на «Насильственные действия сексуального характера». По каждой из них предусмотрено наказание до шести лет колонии.

Ранее в Кизлярском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве второй жены. Пара воспитывала пятерых детей и сожительствовали – официально у мужчины была другая супруга. При этом обвиняемый постоянно скандалил с избранницей – ему казалось, что супруга изменяет.

По версии следствия, в одной из ссор мужчина задушил свою сожительницу, а после вывез тело на окраину поселка и закопал.

