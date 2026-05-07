Ставрополец ответит в суде за покушение на убийство ребенка.

В Кировском округе Ставрополья 58-летнего местного жителя будут судить за покушение на убийство ребенка. Причиной стала не вражда, не длительная ссора, а всего-то громкий шум мотора.

Подростки гоняли на питбайке по улицам хутора Курганного. Один сидел за рулем, второй, 11-летний парень, – сзади. Последний почувствовал резкую боль и перестал видеть одним глазом, когда они проезжали мимо одного из домов. В глаз влетела пуля от пневматической винтовки.

Мощность винтовки выяснит экспертиза. Фото: СУ СКР по СК

Выяснилось, что 58-летнему ставропольцу уж больно не нравилась езда ребят. Решить вопрос мирным путем, поговорить с родителями или в крайнем случае обратиться в полицию он не захотел. Вместо этого достал винтовку, зарядил, прицелился и выстрелил.

«В марте 2026 года в хуторе Курганном местный житель, недовольный громким звуком, доносящимся с улицы, произвел выстрел из пневматического оружия в голову малолетнего пассажира питбайка», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Ставропольцу грозит 20 лет колонии. Фото: СУ СКР по СК

Попал стрелявший прямо в левый глаз. Да так, что видеть им 11-летний парень больше никогда не сможет, рассказали «КП-Северный Кавказ» в Следственном комитете. Сам глаз сохранить удалось, но не его функцию. Своевременно оказанная помощь спасла ребенку жизнь. Второй подросток не пострадал.

На мужчину сразу возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего из хулиганских побуждений». Сперва он спрятал винтовку в хозпостройке, но на допросе фигурант во всем сознался и рассказал, как готовился к преступлению.

Стреляющий пытался спрятать оружие, но его нашли. Фото: СУ СКР по СК

«По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу», – уточнили в СУ СКР по Ставропольскому краю. Со скамьи подсудимых мужчина может отправиться в колонию на 20 лет.

