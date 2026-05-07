По словам местных, кроме воды и еды в населенный пункт ничего не поступает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители дагестанского поселка Мамедкала, сильнее остальных пострадавшего от апрельского паводка, недовольны: власти не спешат выдавать бытовую технику. По словам местных, кроме воды и еды в населенный пункт ничего не поступает. Остальное – за редкими исключениями – они получают от доброжелателей.

Например, волонтер Сейфутдин раздал людям 120 холодильников, стиральных машин и газовых плит. Все это молодой человек купил на личные деньги, поэтому местные задаются вопросом: на что пошел миллиард, собранный народом, и когда эти деньги дойдут до получателей? И хотя о закрытии сбора один из благотворительных фондов сообщил только неделю назад, жители уже беспокоятся, чтобы средства дошли до нуждающихся.

Видео: соцсети Пострадавшие жители Дагестана просят власти обеспечить их мебелью и техникой

Местные пожаловались в соцсетях: одна из жительниц Мамедкалы рассказала, что они вместе с мужем копили на дом 40 лет, строили его три года – хотели оставить детям. Во время потопа имущество затопило. Сейчас воду уже откачали, но от семейного гнезда остались только голые стены, да и те скоро покроются плесенью – жить здесь невозможно. Власти пообещали отстроить новое жилье, но женщина беспокоится о другом – как и на какие деньги она купит технику, мебель и все то, что уничтожили паводки.

Одна из жительниц Мамедкалы рассказала, что они вместе с мужем копили на дом 40 лет. Фото: соцсети

«Мамедкала до сих пор находится в плачевном состоянии. Людям не доносят все, что передают – ничего, кроме еды и питья. Они ждут, пока администрация начнет хоть что-то делать, начнет выплачивать деньги, но пока никто ничего не выплачивает, а на календаре уже 6 мая», – говорит в одном из видео местный волонтер.

Напомним, для того чтобы получить выплаты, местные жители должны были подать заявление тремя возможными способами: через территориальное управление соцзащиты по месту жительства, МФЦ или госуслуги. Срок рассмотрения – 11 рабочих дней. Неизвестно, подавала ли семья пострадавшей заявление на выплаты. Но если да и срок прошел – почему они до сих пор не получили компенсацию?

Пока никаких ответов на жалобы местных касательно компенсаций нет. Людям остается только ждать.

Тем временем ситуация со строительством нового жилья несколько лучше. Сообщается, что в Мамедкале уже начали устанавливать модульные дома для тех, кто лишился крова из-за паводка. Временное жилье готово к эксплуатации – специалисты подключили его ко всем необходимым коммуникациям.

Модульный дом – это быстровозводимое строение, собранное из готовых на заводе блоков высокой степени готовности. Секции доставляются на участок и монтируются за несколько дней. Для ситуации в Дагестане этот вид строительства пока оптимальный. Людям нужно как можно скорее получить жилье, а сделать это можно только с помощью таких построек.

Неизвестно, подавала ли семья пострадавшей заявление на выплаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, Мамедкала пострадала сильнее всех из-за прорыва земляного вала Геджухского водохранилища и подтопления мостового перехода у села Геджук – оттуда вода и пошла на поселок. Здесь улицы превратились в реки, бушующие потоки воды сносили припаркованные автомобили, сотни домов оказались затоплены, дороги – размыты. Без крова остались сотни семей. В Дагестане все еще продолжает действовать режим ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главное – вовремя подать заявление»: жители Дагестана, пострадавшие от затопления, получат помощь от государства

«Поплыли вековые склоны»: пугающие подробности небывалого потопа в Дагестане раскрыли синоптики

Сто лет не было такого дождя: Северный Кавказ приходит в себя после сокрушительного удара стихии

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru