В Ставрополе озвучили приговор по резонансному уголовному делу. Чуть меньше года назад 16-летний подросток насмерть сбил 68-летнего пенсионера на улице Ленина. Эта ситуация привела к бурным обсуждениям запрета СИМ в городе. Обсуждение этой темы продолжается по сей день.

Напомним, трагедия произошла днем 25 июня 2025 года. Парень мчал по пешеходной дорожке. Самокатчик летел на скорости свыше 20 км/ч, хотя прокатные СИМы должны ехать не больше этого переда, а максимально разрешенная по ПДД – не более 25 м/ч. Парень отвлекся от дороги и сбил пенсионера.

На место аварии вызвали скорую помощь. Но 68-летний ставрополец умер в больнице от полученных травм. Против парня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). По ней грозит до четырех лет колонии. Но в силу возраста и, вероятно, иных смягчающих обстоятельств срок дали меньше:

«С учетом позиции государственного обвинителя о виновности подсудимого Промышленный районный суд города Ставрополя приговорил его к наказанию в виде года ограничения свободы», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

После трагедии на Ставрополье серьезно задумались о запрете самокатов. И хотя большинство (сразу 60%) выступили за полное ограничение СИМ в регионе, власти все же решились лишь на частичное.

Сперва, прямо в июле 2025 года, власти решили ограничить скорость самокатов. А после губернатор дважды запускал голосование. Последнее на данный момент прошло в феврале 2026 года.

По итогам голосования начали готовить законопроект об ограничении самокатов на территории Ставропольского края. Речи о полном запрете больше не ведется, хотя часть жителей продолжают поддерживать эту идею.

В том или ином случае, по задумке авторов нового закона, ограничение должно защитить пешеходов и упорядочить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. О сроках появления закона пока ничего неизвестно.

При этом в Благовещенске вопрос решили кардинально еще в середине июля 2025 года. В городе полностью запретили езду на электросамокатах. По словам мэра, многие просто игнорировали правила, что приводило к травмированию.

