Прошел над толпой со Знаменем Победы: потомственный канатоходец поразил публику в Дагестане

Потомственный канатоходец Камиль Мамаев прошел по канату в День Победы. Погода в тот день в горных районах Дагестана была ветреной – другой бы отменил запланированное шоу, но дагестанский спортсмен не смог оставить зрителя без представления.

Искусство хождения по канату, натянутому высоко над землей, уходит корнями в глубокую древность. Те, кто им владеет, называются канатоходцами или эквилибристами. Это занятие требует ловкости, умения сохранять равновесие, предельной сосредоточенности и смелости.

Возвращаясь к выступлению Камиля Мамаева, состоялось оно в селе Нечаевка Кизилюртовского района республики. Кадрами удивительного выступления Мамаева поделились в местной администрации:

«Зрители затаили дыхание, когда артист вышел на канат со Знаменем Победы в руках. Несмотря на сильный ветер, каждое его движение было наполнено грацией и уверенностью: он балансировал, демонстрируя невероятное мастерство».

Как рассказали местные власти, зрители остались в полном восторге: аплодисменты и крики толпы начались с первой секунды, как спортсмен ступил на канат, и не смолкали до конца пути. Этот момент, говорят очевидцы, навсегда останется в их памяти.

Напомним, Камиль Мамаев родился и вырос в небольшом селе Цовкра республики Дагестан. Любитель экстремальных ощущений – канатоходец в шестом поколении. Он занимается этим искусством много лет. За его плечами – сотни выходов на канатах, где он «порхал меж облаков».

Особенно ярким стал 2023 год: тогда смельчак проехал на мотоцикле по стальному тросу длиной в километр, натянутому над Сулакским каньоном на высоте 100-200 метров. Тот рискованный трюк принес канатоходцу победу в шоу на федеральном телеканале.

