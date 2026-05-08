Спасенные малыши чувствуют себя прекрасно. Фото: соцсети парк львов "Земля прайда"

Дагестан до сих пор разбирает завалы после двух разрушительных волн наводнения. Когда вода затапливает дома и рушит привычную жизнь, обычно бывает не до зверей. Но жители республики думают иначе: для них важна каждая жизнь - будь то человек или маленький зверёк. Так, среди хаоса и разрухи, неравнодушные люди смогли спасти двух крошечных выдрят, у которых, казалось, уже не было ни единого шанса.

Малышей выходили ветеринары приюта для диких животных «Земля прайда». Мать детенышей, скорее всего, погибла в наводнении. Малыши уже были на грани гибели, они сильно ослабели от холода и голода. В три месяца они весили в два с половиной раза меньше, чем положено. Ветеринары совершили чудо, сейчас выдрята чувствуют себя хорошо.

«Помылись в поилке и передают вам привет», - рассказали в соцсетях волонтеры.

Когда выдрята подрастут, их переведут в личный вольер. Фото: соцсети парк львов "Земля прайда"

Когда малыши подрастут, их переведут в открытый вольер. В приюте уже живёт пара взрослых выдр - Пирожок и Капусточка. Несмотря на то, что у них просторный вольер на 350 «квадратов» с бассейном, разноярусными домиками и возвышенностями, спасенных выдрят подселять к ним не планируют.

Для спасенных из потопа в Дагестане выдрят построят личный вольер

«Они быстро станут объектом питания для старших выдр, поэтому у мелких будет свой личный вольер», - объяснили в парке львов «Земля прайда».

