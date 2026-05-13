Все произошло 8 мая – накануне длинных праздничных выходных

В Махачкале трехлетняя девочка лишилась пальца ноги в детском саду. Следователи уже выясняют все подробности и обстоятельства происшествия.

Известно, что все произошло 8 мая – накануне длинных праздничных выходных. Утром абсолютно здоровую девочку как обычно привели в детский сад и передали воспитателям. После дневного сна родители пришли забирать ребенка, и по дороге выяснилось, что у нее болит нога.

Всю дорогу девочка жаловалась на сильные боли. Когда с ребенка снимали колготки, выпала часть пальца.

Сразу после девочку доставили в больницу, но врачи не смогли «пришить» палец обратно. В таких случаях отрубленную часть тела нужно держать в холоде и немедленно ехать к врачам.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, воспитатели в этой ситуации повели себя неразумно. Люди говорят, что врачей не вызвали, родителям не сообщили, а лишь наблюдали, как ребенок истекает кровью. Спустя два часа ребенка передали маме одетым, а отрубленный палец положили под стопу – «как будто ничего не случилось».

Сотрудников детсада уже задержали. Фото: соцсети

Здесь возникает логичный вопрос: «Почему ребенок так долго не плакал и смог терпеть боль?» Родственники считают, что травму могли обезболить.

Что именно произошло в злосчастном детском саду, непонятно. Мама девочки говорит, что в здании в те дни шел ремонт. Возможно, ребенок получил травму именно там.

Сотрудников детсада уже задержали – двоих воспитателей и заведующую:

«Двое задержанных арестованы, мера пресечения для третьей пока не выбрана», – сообщили корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в объединенной пресс-службе судов Дагестана. Делом занимается Советский районный суд Махачкалы.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося, а Следком республики возбудил уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» и «Халатность». По первой грозит до шести лет лишения свободы, по второй – арест до трех месяцев.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru