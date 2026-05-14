Объект удалось сохранить в первозданном виде. Фото: Дербентский музей-заповедник

Стали известны финалисты третьей Национальной премии области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Из тысячи заявок (большинство прислали региональные и муниципальные учреждения – 62%), экспертный отбор прошли 114 кандидатов из 33 субъектов страны.

Под невзрачными плитами скрывается настоящее чудо. Фото: управление архитектуры и градостроительства Дербента

Единственным представителем Северного Кавказа стал Дербентский музей-заповедник, презентовавший подземные водохранилища X-XI веков, доступ к которым удалось получить только год назад. Объект заявили в номинации «Национальное достояние» (всего их 17).

Среди конкурентов – исследования наскальной живописи пещеры Шульган-Таш в Башкирии, картографический памятник XVII века «Чертеж Сибири от границ китайских», а также инициативы, связанные с Бородинским сражением, Сталинградской битвой, народными художественными промыслами.

Водохранилище №2 – уникальный образец средневековой архитектуры Дербента с его характерными для арабского периода чертами. Фото: управление архитектуры и градостроительства Дербента

О существовании уникальных подземных водохранилищ в Дербенте в 9 магале (так в старой части города называются кварталы) возле Минарет-мечети и родника Хан-булаг было известно давно.

В помещении скопилось огромное количество мусора и грязи. Фото: Дербентский музей-заповедник

В 1960 году их взяли под госохрану как объект культурного наследия федерального значения. Но доступ к ним открыли лишь осенью 2025 года. До этого помещения оставались затопленными. Рабочим пришлось поднять на поверхность 700 кубов воды и многовековой грязи.

Так подземное водохранилище выглядело в 2012 году. Фото: Дербентский музей-заповедник

«Данные объекты – впечатляющий образец инженерного искусства. Они сохранились практически в первозданном виде. Около родников строились резервуары, откуда вода самотеком поступала в город по каменным желобам, проложенным под землей. Эти каналы вели к водоразборным источникам – фонтанам в виде подпорной стены, иногда с арочными нишами, и вмонтированными в нее выводными трубами. Перед фонтаном возводилась возвышенная площадка из камня. С нее вода текла в резервуары для скота, оросительные каналы или гончарные трубопроводы, расходящиеся по жилым кварталам», – в пресс-службе Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

СПРАВКА «КП»

Национальная премия в области музейного дела имени Д. С. Лихачева учреждена министерством культуры РФ в 2024 году. Ее цель – поощрить специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие музейного дела России, повышают престиж музейных профессий и привлекают общественное внимание к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.

Голосование за лауреатов премии продлится до 17 мая. В этом году при подведении итогов впервые объединят оценки экспертного совета и голоса самих участников конкурса. Имена лауреатов озвучат 20 мая на сцене Государственного академического Малого театра России в рамках Международного фестиваля «Интермузей.БРИКС+».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из уникального водохранилища X-XI веков в Дербенте откачали 700 кубов воды и грязи. Ученые обомлели от увиденного

Таких мест здесь сотни, если не тысячи: первый спелеомаршрут хотят открыть в Чечне