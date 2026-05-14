Саша «Конь» шёл пешком из России в Южную Америку. Фото: Анатолий Жгельский / портал "Подслушано 40"

В Брянской области трагически оборвалась необычная история. 13 мая в селе Старая Погощь Суземского района погиб 37-летний путешественник, известный в интернете как Саша «Конь». Он шёл пешком из России в Южную Америку. С 300-килограммовой повозкой за спиной, в которой был его передвижной дом. За это его и прозвали Конём.

Кто такой Саша «Конь», путешественник с повозкой

Саша «Конь» был родом из Ставропольского края. Прославился он в апреле 2026 года, когда отправился в своё большое путешествие. Идея была простая и безумная одновременно: дойти пешком до Латинской Америки, а точнее до Бразилии.

Специально для этого в одном из автосервисов Рязанской области ему собрали передвижную тележку-дом. Конструкция весила под 300 килограммов. Путешественник привязал её к себе тросом и тащил за спиной. В день он проходил по 15-30 километров.

На дорогах водители сразу узнавали Саню. Фото: стоп-кадр видео Александр Садеков

В интернете его быстро заметили. Одни восхищались силой духа, другие возмущались, говорили, что он мешает водителям на трассах. Но Саша «Конь» упрямо шёл к своей мечте.

Свой путь путешественник начал в Рязанской области. Оттуда он двинулся на юг, к границе. Накануне трагедии он добрался до Брянской области. Пользователи сети заметили это и сняли известного ставропольца. А через день стало известно о его гибели.13 мая он оказался в селе Старая Погощь. Там его и настигла беда.

«ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Старая Погощь Суземского района. В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель Ставропольского края. Родным погибшего – соболезнования», - написал в соцсетях Александр Богомаз, экс-губернатор области.

Тело путешественника нашли на дороге рядом с его тележкой. Редакция «КП-Северный Кавказ» выражает соболезнования семье и близким погибшего.

