«Сейчас порыбачим»: в ночь на 19 мая Ставрополь накрыли мощные ливни

Наиболее сложная ситуация сложилась в Юго-Западном районе и в низинных частях краевой столицы. Фото: соцсети

Сильный ливень, который прошел в Ставрополе в ночь на 19 мая, затопил улицы, дворы и дороги в нескольких районах города. Наиболее сложная ситуация сложилась в Юго-Западном районе и в низинных частях краевой столицы, где ливневки не справлялись с потоками воды.

Кадры последствий непогоды быстро разошлись по соцсетям. В микрорайоне Перспективном автомобили двигались по затопленным улицам. На проспекте Российском вода заполнила один из дворов настолько сильно, что машины были вынуждены останавливаться посреди дороги.

Жители публиковали видео из разных районов города. Фото: соцсети

Жители публиковали видео из разных районов города. Одно из них сняли на Ташле, где двое мужчин вышли на подтопленную улицу с удочками.

«Сейчас чуть порыбачим, домой пойдем и пожарим», – шутит автор ролика.

После ночного ливня в городе зафиксировали и другие последствия непогоды. На улице Мира, 145 упало дерево, которое задело как минимум один автомобиль.

На улице Мира, 145 упало дерево, которое задело как минимум один автомобиль. Фото: соцсети

В администрации Ставрополя сообщили, что из-за сильных осадков коммунальные службы перевели в усиленный режим работы. На дежурство вывели 55 бригад – около 200 специалистов и почти 60 единиц техники. Еще 16 бригад находятся в резерве.

Основные силы направили в нижнюю часть города, где ливневки быстрее всего забиваются. Коммунальщики занимались прочисткой решеток и откачкой воды. По данным городской администрации, серьезных происшествий, аварий на коммунальных сетях и отключений ресурсов в Ставрополе не произошло.

Серьезных происшествий, аварий на коммунальных сетях и отключений ресурсов в Ставрополе не произошло. Фото: соцсети

На фоне непогоды жители города начали делиться не только кадрами подтоплений, но и историями о взаимопомощи. Ставропольчанка рассказала, что вечером общественный транспорт практически перестал ходить и многие не могли добраться домой. По ее словам, неизвестный молодой человек бесплатно развозил людей по адресам.

«Сказал, что приехал из Дагестана после трагедии с затоплением. Весь вечер помогал людям добраться домой», – написала женщина.

Еще одна история произошла на одной из затопленных улиц, где местная жительница потеряла телефон в огромной луже. Несколько водителей остановились, чтобы случайно не наехать на него, а один из мужчин вышел из машины и несколько минут искал телефон руками в холодной воде.

Видео: соцсети В ночь на 19 мая Ставрополь накрыли мощные ливни

Дождь в Ставрополе прекратился только к утру. Но по прогнозам синоптиков непогода в регионе сохранится. В Ставропольском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

По данным краевого ЦГМС, 19 и 20 мая в регионе местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Осадки прогнозируются и в среду, а улучшение погоды ожидается только к четвергу.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru