Курбан-байрам 2026 на Северном Кавказе: полный гайд по выходным и традициям

В конце мая миллионы мусульман по всему миру остановят свои дела. Закончится работа, замрут офисы, а улицы городов наполнятся людьми в нарядной одежде, спешащими в мечети. Это Курбан-байрам - один из двух главных праздников ислама, который в этом году выпадает на 27 мая.
Но что это за день, почему его так ждут и что обязательно нужно сделать каждому верующему?
Название у праздника двойное. По-арабски он называется «Ид аль-Адха» - «праздник жертвоприношения». А тюркское «Курбан-байрам» означает то же самое: «курбан» - жертва, «байрам» - праздник.
Суть праздника раскрывается в самом названии: это день, когда мусульмане вспоминают о преданности Богу и готовности жертвовать ради него самым дорогим. И делают они это через обряд, который берёт начало в древней истории, знакомой не только мусульманам, но и христианам с иудеями.
Эта история - о пророке Ибрахиме (в Библии - Авраам). У него долго не было детей, и только в преклонном возрасте (по преданию, в 86 лет) у него родился сын Исмаил. Ибрахим очень любил мальчика, но однажды пророку приснился сон, в котором Аллах повелел ему принести в жертву собственного сына.
Ибрахим принял испытание и отправился с сыном в долину Мина. Пророк уже занёс нож над ребенком, но в последний момент Аллах остановил его руку. Жертва была принята, не как убийство, а как готовность пойти на всё ради веры. Вместо сына пророку было велено заколоть барана, который оказался рядом. С тех пор мусульмане, следуя примеру Ибрахима, совершают жертвоприношение, показывая свою преданность Всевышнему.
Подготовка начинается заранее. За полтора месяца до праздника совершается хадж - паломничество в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. В этом году из России в хадж отправились тысячи верующих.
За десять дней до Курбан-байрама верующие, которые планируют совершить жертвоприношение, не стригутся и не подстригают ногти.
Главный обряд праздника - заклание животного. Это может быть баран, коза, корова или верблюд. Его можно совершать как в первый день, так и во второй или третий. Для забоя скота организуют специальные площадки (например, в Махачкале их четыре). А вот забивать животных во дворах многоквартирных домов, на детских площадках и в парках категорически нельзя.
Мясо жертвенного животного делят на три части: одну оставляют себе и своей семье, вторую отдают родственникам, друзьям и соседям, третью - раздают нуждающимся.
Смысл жертвоприношения здесь не в том, чтобы просто заколоть животное, а в том, чтобы проявить щедрость и заботу о других. Ведь именно в этом и заключается суть праздника.
В России несколько регионов, где ислам - одна из традиционных религий. Там на Курбан-байрам официально объявляют выходные дни. Документ, устанавливающий нерабочие праздничные дни, принимается ежегодно. В этом году одними из первых соответствующие указы подписали власти КЧР и Дагестана.
Самые продолжительные выходные - в Дагестане. Республика будет отдыхать три дня – 27, 28 и 29 мая.
Жители Карачаево-Черкесской Республики отдыхают один день – 27 мая.
В некоторых регионах (например, в КЧР) дата может быть объявлена нерабочей именно для государственных и муниципальных учреждений, тогда как коммерческие организации принимают решение самостоятельно.
Что делать, если производственный процесс требует присутствия в праздничный день? Законодательство РФ и региональные указы дают четкий ответ.
Вызвать на работу могут тех сотрудников, чья работа связана с непрерывным производственным циклом, экстренными службами, или если присутствие необходимо для предотвращения аварий и катастроф. При этом работодатель обязан оформить вызов приказом.
При этом сотрудник, вышедший на работу в официальный праздничный день, имеет право на двойную оплату (ст. 153 ТК РФ) или отгул.
Например, в указе главы КЧР особо подчеркнуто: «Работа 27 мая 2026 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха».
Если планируете поездку во время Курбан-байрам
При поездке в республики СКФО с 27 по 29 мая включительно, учитывайте следующие особенности:
- график работы МФЦ, банков и госучреждений;
- общественный транспорт, как правило, работает по графику выходного дня, но в утренние часы (на время праздничных молитв) возможны временные перекрытия улиц возле мечетей;
- крупные сетевые магазины работают в обычном режиме (или по воскресному графику). Национальные рынки и лавки могут быть закрыты.
Если вы хотите поздравить знакомых или коллег-мусульман с Курбан-байрамом, вот традиционное приветствие: «Ид мубарак!» или «Иду-кум мубарак!». В переводе это означает «Да будет благословен ваш праздник!».
