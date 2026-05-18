Новый вокзал в Грозном открылся в мае 2025 года.

Железнодорожный вокзал Грозного стал первым объектом пассажирской инфраструктуры в России, получившим сертификат «Халяль». С арабского это слово переводится как «дозволенное», «разрешенное», то есть соответствующее шариату – комплексу исламских законов, религиозных норм, моральных принципов и правил поведения.

Ожидаемый пассажиропоток – 100 тысяч человек в год. Фото: СКЖД

«Сейчас в мире существуют аэропорты и вокзалы, которые называют muslim friendly (дружелюбные к мусульманам), с отдельными молельными комнатами или халяльными кафе. На вокзале в Грозном весь комплекс услуг – от питания до этики общения – полностью соответствуют исламским традициям», – рассказали в пресс-службе РЖД.

Церемония вручения сертификата состоялась во время XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», который завершился накануне в столице Татарстана.

Напомним, новый вокзал в чеченской столице открылся в мае 2025 года. Этот месяц – знаковый для железных дорог республики. 133 года назад, 1 мая 1893 года, на станцию Грозный пришел первый поезд из Беслана по новой железной дороге. Поэтому это число считается Днем рождения грозненского вокзала.

Оформление отражает национальный колорит и культурное наследие чеченского народа.

Внешний облик вокзального комплекса разрабатывался так, чтобы органично вписаться в архитектурную концепцию города. Сверху здание похоже на птицу с распростертыми крыльями, а одним из его украшений является часовая башня высотой 67 метров, украшенная национальными узорами.

Тем временем, в Минпромторге РФ заявили, что видят потенциал роста экспорта промышленной халяльной продукции, включая косметику и парфюмерию.