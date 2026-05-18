Железнодорожный вокзал Грозного стал первым объектом пассажирской инфраструктуры в России, получившим сертификат «Халяль». С арабского это слово переводится как «дозволенное», «разрешенное», то есть соответствующее шариату – комплексу исламских законов, религиозных норм, моральных принципов и правил поведения.
«Сейчас в мире существуют аэропорты и вокзалы, которые называют muslim friendly (дружелюбные к мусульманам), с отдельными молельными комнатами или халяльными кафе. На вокзале в Грозном весь комплекс услуг – от питания до этики общения – полностью соответствуют исламским традициям», – рассказали в пресс-службе РЖД.
Церемония вручения сертификата состоялась во время XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», который завершился накануне в столице Татарстана.
Напомним, новый вокзал в чеченской столице открылся в мае 2025 года. Этот месяц – знаковый для железных дорог республики. 133 года назад, 1 мая 1893 года, на станцию Грозный пришел первый поезд из Беслана по новой железной дороге. Поэтому это число считается Днем рождения грозненского вокзала.
Внешний облик вокзального комплекса разрабатывался так, чтобы органично вписаться в архитектурную концепцию города. Сверху здание похоже на птицу с распростертыми крыльями, а одним из его украшений является часовая башня высотой 67 метров, украшенная национальными узорами.
Тем временем, в Минпромторге РФ заявили, что видят потенциал роста экспорта промышленной халяльной продукции, включая косметику и парфюмерию.