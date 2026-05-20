Беспилотники несколько раз пытались атаковать промышленную зону Невинномысска в ночь на 20 мая. Жителей просили срочно уйти с улиц, не подходить к окнам и оставаться дома. Утром в городе отменили занятия в школах. По официальным данным, погибших и разрушений нет.

Беспилотную опасность на территории Ставропольского края объявили в 23:35 19 мая. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. После полуночи стало известно, что целью атаки стала промзона Невинномысска.

Около 00:35 глава города Михаил Миненков обратился к жителям с сообщением. Он предупредил, что над городом идет противовоздушный бой, а все службы находятся в полной готовности. Людей попросили не выходить на улицу, не снимать работу ПВО и не трогать возможные обломки беспилотников.

Через некоторое время ситуацию прокомментировал губернатор края. По словам Владимира Владимирова, силы ПВО отражали налет беспилотников, направленный на промышленную зону Невинномысска.

«Под Невинномысском наши ПВО отражают налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития», – сообщил Владимиров.

В течение ночи власти несколько раз просили жителей не распространять непроверенную информацию в соцсетях и мессенджерах, а также не публиковать кадры работы систем ПВО. За съемку и распространение подобных материалов предусмотрена административная ответственность.

Уже утром появилась информация о новых попытках атаки. На фоне продолжающейся угрозы беспилотной опасности в Невинномысске отменили занятия в школах.

«Пока всех прошу быть в укрытии, дома, не подходить к окнам… Враг на 7:00 атакует, идет противовоздушный бой. В школу не идем!» – написал Михаил Миненков в 07:38.

Системы ПВО продолжают работу. Местных жителей попросили оставаться дома до дополнительных сообщений. По всем экстренным вопросам необходимо обращаться по номеру «112». Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.

По данным Минобороны России, с 20:00 19 мая до 07:00 20 мая над регионами страны уничтожили 273 украинских беспилотника самолетного типа. Часть из них была сбита над территорией Ставропольского края.

