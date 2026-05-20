Возраст - не помеха

Физическая активность - путь к долголетию. Фото: Министерство труда и социальной защиты населения СК

Современная реальность в России изменилась кардинальным образом: активная жизнь после выхода на заслуженный отдых - это абсолютная норма. Сегодня миллионы возрастных россиян живут полной жизнью, занимаются спортом, находят новые занятия по интересам, становятся волонтерами и многое другое. Помогает им в этом программа «Активное долголетие» национального проекта «Семья».

На Ставрополье реализация данных мероприятий проводится в рамках государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и регионального проекта «Старшее поколение». Курирует работу министерство труда и социальной защиты населения СК. Финансирование идет из средств федерального и краевого бюджетов.

Новая стратегия

- «Активное долголетие» - это не просто название программы национального проекта «Семья». Это реальные возможности изменить к лучшему и наполнить новыми смыслами жизнь людей старшего поколения. На Ставрополье сегодня проживают свыше 650 тысяч граждан старшего возраста. Это не просто пожилые люди, это наши родные и любимые бабушки и дедушки, ради которых мы и делаем все возможное, чтобы их жизнь продолжалась активно, чтобы они чувствовали себя востребованными, чтобы как можно дольше могли передавать нам свой опыт и лучшие традиции, - говорит министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

Как рассказали в ведомстве, программа начала работать на Ставрополье в 2019 году. В ее реализации участвуют и другие профильные министерства края - здравоохранения, культуры, спорта и даже молодежной политики. За это время взгляд на роль граждан старшего поколения в обществе несколько изменился. И в конце прошлого года правительство РФ для повышения качества жизни пожилых россиян приняло план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации, рассчитанный до 2030 года.

Сегодня специалисты министерства соцзащиты населения края, в связи с глобальными задачами, поставленными новым документом, готовят изменения в краевые программы и регпроекты.

- Мероприятия Стратегии можно разделить на несколько групп. Например, информационные мероприятия должны укрепить в обществе ценности многопоколенной семьи и уважительного отношения к старшему поколению. Безусловно, большая группа мероприятий посвящена охране здоровья, профилактике заболеваний и факторов риска их развития, повышению доступности медпомощи, в том числе на дому, улучшению лекарственного обеспечения. Есть задачи, нацеленные на развитие социальных услуг, в первую очередь - системы долговременного ухода за пожилыми инвалидами. Также Стратегия предусматривает создание условий для реализации личностного потенциала старшего поколения, финансовой обеспеченности пожилых людей и развития инфраструктуры для их комфортной и безопасной жизни, - отмечают в минсоцзащиты. - Как видите, в совокупности мероприятия охватывают и социальные, и экономические, и демографические задачи правительства, связанные с пожилым населением. Напомню, его доля к 2030 году должна составить 23% населения РФ.

Движение и активность - это жизнь

Сегодня программа «Активное долголетие» работает во всех центрах социального обслуживания населения края, в ней ежегодно участвуют более 240 тысяч пожилых ставропольцев. На ее реализацию в 2026 году из регионального бюджета выделено 97 млн рублей.

Специалисты учреждений социального обслуживания реализуют ее по трем ключевым направлениям: поддержка когнитивного здоровья, развитие физической активности и творческая самореализация. Для этого в каждом центре соцобслуживания работают группы по разным направлениям: ЗОЖ, рукоделие, рисование, йога, туризм и другие.

Так, в Георгиевском центре социального обслуживания внедрили передовые методики оздоровления. Сотрудники отделения социального обслуживания на дому активно вовлекают своих подопечных в комплекс оздоровительных мероприятий. Используются современные массажные приспособления от компактных су-джок и массажных роликов до специальных ковриков для стоп, а также эспандеры для укрепления мышц.

Особое внимание уделяется дыхательной гимнастике, упражнениям для суставов и развитию мелкой моторики пальцев.

В Предгорном округе в программе участвуют 43 населенных пункта - это более 6 тыс. жителей «элегантного» возраста.

Специалисты центов социального обслуживания предлагают альтернативу домашнему досугу: от кулинарных мастер-классов в «Школе здорового питания» до тренировок по скандинавской ходьбе и танцевальных марафонов.

Особое внимание уделяется психологическому комфорту - клубы «Дружные соседи» созданы специально для того, чтобы одиноко проживающие люди могли найти поддержку и единомышленников в своем населенном пункте.

Помимо развлекательной программы, участники активно включены в волонтерскую деятельность. За последний год «серебряные» активисты инициировали серию акций по оказанию помощи военнослужащим, доказывая, что старшее поколение остается важным звеном в жизни округа.

Практически во всех округах Ставрополья дамы «элегантного» возраста проводят мастер-классы по шитью, вышивке и реконструкции одежды, а также активно участвуют в краевом конкурсе «Серебряная мода».

В этом году каждая из участниц подготовила к показу комплект из своей коллекции трендовой одежды. Модели на практике доказали, что женщина в 60+ может выглядеть сногсшибательно и при этом абсолютно естественно.

- Проект «Серебряная мода» в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» - это не просто конкурс. Это яркое подтверждение того, что жизнь после выхода на пенсию может быть насыщенной, интересной и красивой. Наши участницы доказывают: возраст - не повод отказываться от стиля, творчества и радости самовыражения. Они шьют, вышивают, переделывают одежду, делятся опытом с другими и при этом выглядят потрясающе. Такие инициативы очень важны для активного долголетия: они дарят уверенность, поднимают настроение и показывают, что быть в тонусе можно в любом возрасте. Спасибо нашим «серебряным» модницам за вдохновение и позитив! - говорит Елена Мамонтова.

Система долговременного ухода обеспечивает маломобильных граждан необходимой помощью. Фото: Министерство труда и социальной защиты населения СК

Но, к сожалению, в крае есть пожилые люди, которым состояние здоровья не позволяет вести активный образ жизни. Тем не менее губернатор Владимир Владимиров и региональное правительство делают все возможное, чтобы всесторонне облегчить жизнь маломобильных ставропольцев.

Восьмой год в регионе работает пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В этом году на его реализацию из федерального и краевого бюджетов направят более 475 млн рублей, а его участниками станут более 7,5 тыс. человек.

Чтобы система долговременного ухода стала эффективным инструментом, был определен перечень социальных услуг (сегодня их более 50), которые позволяют максимально обеспечить граждан пожилого возраста и инвалидов необходимой помощью.

Так, популярностью пользуется «Санаторий на дому». Такую услугу оказывают во всех центрах социального обслуживания населения края и предлагают комплексный подход к реабилитации. В программу входят общеукрепляющая гимнастика, специальные физические упражнения, тренировка внимания и мелкой моторики, пальчиковая гимнастика. Также применяются ароматерапия, аппаратная корректировка давления, массаж, магнитотерапия и дарсонвализация.