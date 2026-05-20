207% нормы осадков за месяц и +30 градусов к пятнице: штормовое предупреждение продлили на Ставрополье до 23 мая

На Ставрополье в очередной раз продлили штормовое предупреждение из-за ливней. Согласно прогнозам погоды, дожди с грозами задержатся в регионе минимум на три дня, после чего осадки должны пойти на спад. Ситуацию прокомментировал глава региона:

«За последние сутки самые сильные дожди прошли в Невинномысске, Кисловодске, Изобильном и Ставрополе. Пока уровень воды в реках ниже критических отметок. Но отмечен подъем в Кубани, Калаусе и Егорлыке», – написал Владимир Владимиров в соцсетях.

Губернатор поручил минприроды оперативно оповещать глав городов и муниципалитетов о ситуации с погодой и уровнем воды в реках. Обстановку на дорогах отслеживает региональный миндор.

По данным синоптиков, в мае выпало 147 миллиметров осадков при норме в 71 миллиметр. Эта сумма составляет 207% от нормы.

Тем временем в Невинномысске коммунальные службы продолжают устранять последствия вчерашнего ливня. Специалисты откачивают воду из частных домов и дворов многоэтажек. Из-за сильных осадков в городе создали оперативный штаб.

Локальные подтопления в Невинномысске вызваны тем, что город находится в низине и вся вода с окружающих территорий стекает в него. В местной администрации заявили, что ситуация никоим образом не создает угрозу жизни и здоровью жителей. Обстановка находится под контролем властей.

РСЧС предупреждает: такая погода задержится в городах Ставропольского края до 23 мая:

«Местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, на основных реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок; в отдельных районах сильный ливень, очень сильный дождь».

Как сообщает региональный гидрометцентр, в среду, 20 мая, температура воздуха составит +22 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. В большинстве районов – ливень с грозой. В Ставрополе осадки и до +19 градусов.

В четверг, 21 мая, ночью – +15 градусов, днем – +28 градусов. Осадки будут идти в течение всех суток. Скорость восточного ветра составит 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. В краевой столице ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов, а днем поднимутся до +22 градусов. Ожидается кратковременный дождь с грозой.

В пятницу, 22 мая, в регион придет летняя жара. Ночью синоптики обещают +15 градусов, а днем воздух прогреется до +30 градусов. Дожди пройдут местами. В Ставрополе от +14 ночью до +27 днем и без существенных осадков.

