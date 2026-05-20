Целился в кабана, а убил человека: в Дагестане охотник получил год ограничения свободы

В Дагестане охотник убил мужчину, перепутав его с кабаном. Страшный инцидент произошел в январе 2026 года в лесу на территории Сулейман-Стальского района. Судебные разбирательства длились почти полгода – сегодня стал известен приговор стрелявшему.
Как рассказали в республиканском СУ СКР, охотник приехал в лес за добычей – диким кабаном. Услышав шум в кустах, он подумал, что это и есть желанная добыча, и выстрелил в ту сторону из карабина.
Только вместо кабана там оказался местный житель. Он получил серьезное огнестрельное ранение и скончался на месте.
Когда охотника задержали, он полностью признал свою вину и раскаялся. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала про похожий случай в соседней Карачаево-Черкесии. Там охотник застрелил егеря. Выяснилось, что мужчины были знакомы, и незадолго до инцидента между ними произошел конфликт, из-за которого один из них и пошел на убийство.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Охотнику грозит до 15 лет лишения свободы.
