Целился в кабана, а убил человека: в Дагестане охотник получил год ограничения свободы

Страшный инцидент произошел в январе 2026 года в лесу на территории Сулейман-Стальского района Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане охотник убил мужчину, перепутав его с кабаном. Страшный инцидент произошел в январе 2026 года в лесу на территории Сулейман-Стальского района. Судебные разбирательства длились почти полгода – сегодня стал известен приговор стрелявшему.

Как рассказали в республиканском СУ СКР, охотник приехал в лес за добычей – диким кабаном. Услышав шум в кустах, он подумал, что это и есть желанная добыча, и выстрелил в ту сторону из карабина.

Только вместо кабана там оказался местный житель. Он получил серьезное огнестрельное ранение и скончался на месте.

Когда охотника задержали, он полностью признал свою вину и раскаялся. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала про похожий случай в соседней Карачаево-Черкесии. Там охотник застрелил егеря. Выяснилось, что мужчины были знакомы, и незадолго до инцидента между ними произошел конфликт, из-за которого один из них и пошел на убийство.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Охотнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru