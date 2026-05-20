Котята залезли под капот машины. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

В Дагестане сотрудники автосервиса спасли котят, которые залезли под капот автомобиля.

Мяукающий автомобиль в автосервис города Избербаш привезла сестра механика Имина Ахмедханова.

Девушка пожаловалась на неисправность, рассказала, что по дороге на работу услышала писк.

«У меня мяукает машина», – так автолюбитель озвучила необычную поломку.

При первом осмотре источник мяуканья найти не удалось. И только когда машину подняли на подъемник, то под передним бампером заметили симпатичную мордочку котенка.

Как малыш умудрился залезть в очень узкую щель, действительно загадка. Несколько минут работы инструментами – и котенок в руках мужчины. Но тут брата и сестру ждал большой сюрприз. Выяснилось, что котенок прятался под капотом не один, рядом был еще один пушистый «пленник».

Удивительно, но оба котенка не пострадали, только сильно испугались.

Имин аккуратно передал животных сестре. Девушка вернулась к дому, где стояла машина. Ей даже удалось найти маму-кошку и вернуть ей детенышей.

Скорее всего, считает Имин, котята залезли туда, чтобы согреться. Или кошка сама перенесла их под капот автомобиля, считая, что там тепло и безопасно.

Кстати, греются коты не только под капотом, но и на колесах и просто под машиной. Частенько люди обнаруживают их уже после того, как завели машину.

Поэтому эксперты советуют, особенно в холодное время года, несколько раз сигналить, прежде чем трогаться с места. Громкий звук спугнет животных и спасет им жизнь.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru