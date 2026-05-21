Фото: соцсети Мадины Казановой

Артистка из КБР Сати Казанова вместе с полуторагодовалой дочерью приехала в родной город – Нальчик. Певица вместе с семьей посетила парк аттракционов и показала свою младшую, «самую дорогую сердцу», сестру.

Видео с малой родины Казанова опубликовала в своих социальных сетях. Парк развлечений, где они проводили время с дочерью, артистка очень любила в детстве. Здесь же ее ребенок впервые в жизни прокатился на аттракционах:

Видео: соцсети Сати Казановой

«И даже Нью-Йоркский Central Park не сравнится с нашим парком. В этом самом парке аттракционов прошли мои самые волшебные минуты детства».

Фото: соцсети Сати Казановой

Певица также поделилась видео со своими родителями, проводившими время с внучкой, и младшей сестрой Мадиной:

«Сестра-сестра… Это та, которая очень похожа на Киру Найтли, но еще лучше. Моя самая младшенькая и самая особенно дорогая моему сердцу».

Сати рассказала, что Мадина четырнадцать лет прожила в Италии, а теперь временно (а может и нет) живет в Нальчике с семьей. Девушка пока в раздумьях: смотрит, изучает, пытается решить, где ей комфортно.

Фото: соцсети Сати Казановой

Напомним, Сати Казанова родилась и выросла в Кабардино-Балкарии. Позже переехала в Москву, где началась ее карьера певицы. В 2017 году артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, а в октябре 2024, когда ей было 42 года, у пары родилась дочь. Ее имя, кстати, певица до сих пор не раскрыла. Рожала Сати в воду, а ее супруг был рядом от начала и до конца – очень переживал и поддерживал.

Сати и ее муж – последователи Свами Вишвананды – индуистского гуру с острова Маврикий. 1 января 2026 года во время семейной поездки в Германию она получила новый духовный статус – грихастха (в переводе с санскрита – семейный человек в традиции Санатана Дхарма). Такие люди считаются монахами в миру.

danil.yurkov@phkp.ru