Купить спиртное в обычных магазинах, супермаркетах и торговых точках в этот день не получится Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставрополья 26 мая не смогут приобрести алкоголь в магазинах. В этот день по всему краю для школьников пройдут торжественные линейки, посвященные последнему звонку, и на время праздника власти введут ограничения на продажу спиртного.

Продают ли алкоголь 26 мая 2026 года в Ставропольском крае

Запрет будет действовать на всей территории региона. Под ограничения попадет розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки. Купить спиртное в обычных магазинах, супермаркетах и торговых точках в этот день не получится.

При этом полностью алкоголь из продажи не исчезнет. Ограничения не затронут кафе, рестораны и другие заведения общественного питания. Там продажа спиртного останется разрешенной. Также исключение сделали для магазинов беспошлинной торговли.

Ограничения не затронут кафе, рестораны и другие заведения общественного питания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

О предстоящем запрете сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края. В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся ежегодно в соответствии с краевым законодательством.

Дата проведения последних звонков была утверждена приказом министерства образования региона еще 30 апреля. Торжественные мероприятия в школах пройдут для учеников 1, 9 и 11 классов.

Запрет связан с краевым законом о регулировании продажи алкогольной продукции. Документ предусматривает ограничения в дни проведения школьных праздников. Такие меры в регионе вводят ежегодно, чтобы снизить количество нарушений и происшествий во время массовых мероприятий с участием подростков.

Запрет связан с краевым законом о регулировании продажи алкогольной продукции Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«В день проведения в общеобразовательных организациях торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года в I, IX, XI (XII) классах, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли», – говорится в краевом законе N 48-кз, принятом 12 мая 2012 года.

Жителям края советуют заранее учитывать ограничения при планировании покупок.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru