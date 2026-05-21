Новостройка рушится спустя несколько лет после сдачи.

Жители 25-этажного дома на улице Тюльпановой, 10 были крайне рады, когда 1 сентября 2023 года жилье сдали в эксплуатацию. Радость от въезда в квартиру быстро омрачилась. Уже зимой начались первые проблемы. О том, как жизнь в многоэтажке превращается в ад, «КП-Северный Кавказ» рассказала многодетная мама, председатель совета дома Гильзара Сагитова.

Первой же зимой потек потолок

«Зима выдалась дождливая и ветреная. Сначала потекла крыша – в лифтовом холле вода текла, спускаясь с 25-го на 10 этаж, пошла черная плесень, стали появляться подтеки в общем коридорах и квартирах, затем активно начали улетать отливы окон».

Металлические карнизы открывались с окон и летали по всему двору многоэтажки, прилетая по лобовым стеклам машин. Потоп в многоэтажке повторяется каждый год. И этот – не исключение.

Еще хуже стало весной 2024 года красивая облицовка начала отслаиваться и осыпаться. Некачественные кирпичи не выдержали даже года после сдачи дома. Одновременно с этим на первом этаже появился запах сырости. Технические помещения стали похожи на коридоры из фильма ужасов. Желтые подтеки, сырые стены и характерный неприятный запах. Цоколь неоднократно топило.

Подвал как в фильме ужасов. Фото: предоставлено «КП»

«Понятно, что в подвале стояла вода, но управляющая компания скрывала это до осени 2024 года, так как учредители управляющей компании [от застройщика – Прим.] и застройщик являются членами одной семьи», – уверена Гильзара.

Потом из строя вышла пожарная сигнализация, из-за чего она стала срабатывать каждый день. Самое пугающее, что никто не решает вопрос по сей день! До сих пор жильцы слышат громкий звук. А если вдруг начнется настоящий пожар, среагируют ли привыкшие к шуму сирен люди?..

Фасад многоэтажки сыпется на машины. Фото: предоставлено «КП»

Весной 2024 года также приказали долго жить все красивые архитектурные элементы здания. В итоге через трещины стенах вода от дождей по сей день проникает в квартиры.

Дальше – больше. В 25-этажке довольно тяжело подниматься на верхние этажи пешком. А потому там установили два лифта. С лета 2024 года подъемники массово отказывались работать. Жильцы жалуются, что могли два-три раза за день просто застрять между этажей. Гильзара однажды застряла вместе с директором управляйки.

Осенью запустили третий подъемник, но он не работал – табло горело некорректно и издавало «странные звуки». Лифты постоянно останавливались, сильно тряслись и вибрировали.

На общей площадке приходится ставить ведра, чтобы хоть как-то удержать воду. Фото: предоставлено «КП»

«За полтора года, управляющая компания направила три претензии о имеющихся недостатках застройщика. Один раз был организован выезд главного инженера прораба от застройщика, но, к сожалению, этим все и закончилось».

Пошли в суд, но заключили мировое соглашение

Жильцы долго терпели, писали претензии застройщику, которые либо игнорировались и «терялись», либо выборочно выполняли мелкие работы. Большие дефекты оставались без внимания специалистов, что может привести к ухудшению состояние дома.

«Поняв, что управляющая компания от застройщика никак не помогает, а лишь оттягивает момент истечения срока гарантии, я подала в суд в апреле 2025 года, и инициировала общее собрание о переходе в другую управляющую организацию, которая нам поможет».

Состояние протекающего потолка и труб. Фото: предоставлено «КП»

Только вот по итогу судебного разбирательства стало мировое соглашение сторон… Жильцы решили дать еще один шанс застройщику, который клялся и божился, что до 3 марта 2026 года решит все-все-все проблемы. Зря поверили.

«4 марта 2026 при сильном ветре вновь обсыпается облицовочный кирпич и пробивает крышу автомобиля насквозь. 15 мая и по сей день в результате сильных осадков течет крыша, затоплено две квартиры участников СВО, общий коридор, лестничный марш. А также осадки, и вода по негерметичным газоходам спускается вниз, затопив балконы с 25-го по 19 этаж».

При этом Гильзара обращает внимание, что застройщик, игнорируя свои обязательства, продолжает строительного нового дома на улице Доваторцев! И едва ли новый дом избежит таких же проблем, как и многоэтажка на улице Тюльпанова.

«Мы остались без крыши над головой»

Прямо сейчас жители многоквартирного дома страдают от последствий осадков. Дожди в Ставрополе были и правда сильные. Но едва ли они должны были затапливать квартиры. В редакцию «КП»:

«Моя мама является собственницей в многоквартирном доме. Только закончила ремонт. В данный момент она не может проживать в своей квартире по причине того, что ее затапливает уже пятые сутки дождевой водой»;

«Я проживаю в этом же доме. Мой муж находится в зоне СВО, у нас двухлетний ребенок , мы остались без крыши над головой».

Стены в воде. Фото: предоставлено «КП»

Проблема при этом все еще не решена:

«Да, уже тепло и это не так ощутимо. А зимой будут опять сквозняки, и холодно. Не хочу, чтобы дети простужались и болели от того, что у них в комнатах дует по полу со стен. Не хочу слушать свист и завывание ветра в потолке. А, беря во внимание случаи протечек после дождей, возможно, и со стыков межэтажных будет течь вода, помимо задуваний ветра. Также не хочу такого исхода событий», – написала «КП» жительница многострадальном многоэтажки Наталья.

Директор новой управляющей компании, занимающейся домом, Светлана Костюкова рассказала нам, что после передачи управления в ноябре 2025 года они знали, что у дома есть строительные недостатки. Но организация даже представить не могла, насколько они серьезные:

«Мы рассчитывали на то, что уже имевшееся на тот момент судебное решение, в соответствии с которым застройщик должен был устранить все недостатки до 3 марта 2026, будет исполнено. К сожалению, ничего не было сделано, стены текут, подвал затапливает».

Когда в апреле на припаркованные машины упала облицовка здания, УК отправила застройщику и администрации информацию об этом ЧП. И хотя часть проблемных участков удалось починить, вода продолжает затекать прямо в квартиры из-за массовых дыр в стенах.

На ремонт придется отдать не меньше девяти миллионов

Светлана Костюкова добавила, что сейчас дом продолжает крошиться. Кладка – рушится, цементная стяжка – разрушается, облицовка – выветривается. А уклон кровли серьезно нарушен.

«Как бы мы не пытались их устранить, но здесь, к сожалению, надо перестраивать кровлю, хотя гарантийные обязательства застройщик несет до сентября 2028, по предварительной смете, восстановление облицовки и предотвращение дальнейшего разрушения кирпича составит девять миллионов рублей. И я как директор управляющей компании, как обычный человек, не понимаю, почему эти расходы должны нести собственники, чтобы устранить недостатки строительства».

Вода попадает в квартиры, в том числе после ремонта.

Прямо сейчас лифты могут перестать работать (напомним, в 25-этажном доме). Канаты должны служить пять лет, но оказалось, что они износились за два года…

«Сейчас мы делаем, что можем: максимально герметизируем стыки, чистим ливневки, откачиваем воду из подвала, устраняем контруклон. Насколько это возможно, мы помогаем собственникам составлять акты и оценивать ущерб. Мы готовы выступить с требованиями в суде в защиту прав собственников, но это длительный процесс. Не хотелось бы, чтобы люди оставались с этой проблемой. Суды могут длиться годами, а тем временем разрушения дома станут еще больше. Будем надеяться на добросовестное отношение застройщика к своим обязательствам и поддержку администрации города жителям дома».

