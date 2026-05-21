Ключ подошёл, планировка совпала: в Грозном мужчина по ошибке сделал ремонт в чужой квартире

Мужчина по ошибке отремонтировал чужую квартиру. Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Грозном произошла история, которая заставила улыбнуться даже самых серьёзных риелторов. Мужчина купил квартиру в новостройке, дождался ключей и с чистой совестью приступил к ремонту. Завёз материалы, нанял бригаду, залил тёплые полы, выровнял стены. Когда отделка была готова «под ключ», выяснилось, что он всё это время… ремонтировал соседскую квартиру.

Как же так вышло? В новостройках часто бывает: подъезды одинаковые, как близнецы, двери - тоже. Застройщик обычно не заморачивается и устанавливает во все квартиры стандартные двери со стандартными замками. Вот и тут мужчина перепутал подъезд, ключ подошёл (потому что они одинаковые), а планировка совпала идеально. Что ещё нужно?

Он убедился, что всё совпадает, и дал команду рабочим. Те честно отделали квартиру. А настоящий хозяин, когда увидел, что в его пустующей «трёшке» вдруг появились тёплые полы и качественно штукатуренные стены, мягко говоря, удивился.

Ключ подошел, планировка совпала, приступаем у ремонту! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В интернете уже вовсю сочувствуют невезучему покупателю. Народ предлагает варианты: от «просто поменяйтесь квартирами с соседом» до «поставьте памятник самому внимательному человеку года».

Но самые опытные комментаторы (оказывается, несколько человек тоже попадали в такую же ситуацию) успокаивают: ситуация разрешимая. Самый мирный и справедливый вариант - настоящий владелец квартиры компенсирует затраты на ремонт. Тем более квартира-то теперь в лучшем виде. Ну, или можно поменяться жильем. Только перепроверить номер на двери. Семь раз.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru