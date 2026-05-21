«Тазик, кувшин, слив»: в средневековых башнях Ингушетии нашли древний душ и туалет

В древних башнях археологи нашли гигиеническую комнату. Фото: стоп-кадр видео школы каменщиков-реставраторов "Наследие".

В горах Ингушетии археологи сделали открытие, которое переворачивает представление о быте средневековых горцев. Оказывается, задолго до появления современных удобств у жителей башен были... свои санузлы и душевые.

Раскопки проходили в башне №5 комплекса Нижний Пуй. Внимание учёных привлёк цокольный этаж. Там они обнаружили аккуратно вымощенный камнем участок пола, который занимал не всё помещение, а только его часть. Рядом был канализационный выход, уходящий прямо в скальное ущелье.

«Если представить человека, который становится на этот участок и омывается, логика пространства сразу считывается: вода уходит по наклону, попадает в сток и дальше в канализационный выход», - объясняет руководитель школы каменщиков-реставраторов «Наследие» Рамзан Султыгов.

Видео: соцсети Школы каменщиков-реставраторов "Наследие"

В помещении есть оконный проём, расположенный так хитро, что свет попадает внутрь, а из ущелья человека не видно. Идеальное решение для соблюдения гигиены и приватности одновременно.

Штатный археолог Дмитрий Мадуров показал ещё одну находку, которая подтвердила версию. В той же башне, прямо на этом месте, обнаружили глиняный горшок (предположительно начала XX века) и кувшин. Фрагменты собрали и склеили.

«Тазик, кувшин, слив воды, окно, отсутствие следов содержания скота - планировка продумана для людей», - резюмируют археологи.

Похожие по устройству помещения нашли и в соседней, третьей башне. Сток воды, каменная отделка, выделенное место для омовений - всё это заставляет думать, что такие гигиенические комнаты были в каждой башне на первом уровне.

Археологи расчищают слив. Фото: стоп-кадр видео школы каменщиков-реставраторов "Наследие".

Рамзан Султыгов поясняет: находка эксклюзивная. Дело в том, что о подобных помещениях в средневековых башнях раньше не сообщалось. Первый этаж башен традиционно использовался для содержания скота . А тут явно не хлев.

«В нижней части строения обнаружено отверстие, которое служило канализационным выходом. Найдены остатки большого глиняного кувшина, использовавшегося для подогрева воды, каменная ниша и зона подогрева воды. Всё это приводит к мысли, что эта комната служила для гигиенических процедур, а это эксклюзивное открытие», - рассказывал Султыгов.

Средневековые строители Ингушетии явно знали толк в комфорте. Пока одни народы Европы мылись в тазах посреди комнаты, горцы Кавказа уже проектировали слив воды, продумывали приватность и делали каменные «душевые кабины» со сточными каналами.

