Развитие производства, экспорт и господдержка

Доброй традицией для жителей Ставрополья стали продовольственные ярмарки.

Пищевая промышленность - один из драйверов роста экономики Ставрополья. По итогам 2025 года предприятия отрасли продемонстрировали стабильный рост и отгрузили продукции на 203 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Доля отрасли в региональном промышленном обороте составила 26,8%, налоговая отдача - 24 млрд рублей, что на 16% выше уровня 2024 года.

Способствует этому проводимая губернатором Владимиром Владимировым и региональным правительством работа по всесторонней поддержке производителей. В крае работает более 70 мер поддержки предпринимателей в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», краевой государственной программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка», регионального проекта «Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края» и других.

От молока до крахмала

Не менее успешные результаты показывает отрасль и в нынешнем году.

Сегодня в пищевой промышленности занято 48 тысяч человек, работает 750 производств по 38 видам деятельности: мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, консервы, минеральная вода и безалкогольные напитки и многое другое.

Так, за два месяца нынешнего года ставропольские предприятия произвели более 1,3 миллиона декалитров безалкогольной продукции, 201 миллион полулитров воды, 50,5 тысячи тонн муки, 40 тысяч тонн мяса птицы, 39 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, 12,6 тысячи тонн хлебобулочных изделий, 9,6 тысячи тонн растительного масла, 7,7 тысячи тонн макаронных изделий, 5 тысяч тонн круп, 4 тысячи тонн кондитерских изделий, 121,5 тонны кулинарных изделий.

Выросло в регионе и производство вина.

- Край занимает 4-е место в России по площадям виноградных насаждений, у нас находится крупный производственный виноградо-винодельческий комплекс. Ставрополье входит в пятерку лучших субъектов России по продвижению российских вин в торговле и сегменте Horeka, 28 вин ставропольских производителей украшают винную карту России. Созданы гастроэнотуристические маршруты с экскурсиями на винодельческие предприятия, - отмечает министр экономического развития края Антон Доронин.

Также Ставрополье перевыполняет план по изготовлению модифицированного крахмала. Предприятие по производству этого критически важного ферментного препарата, выпуск которого влияет на технологическое обеспечение продовольственной безопасности страны, находится в Петровском округе. Одно из преимуществ продукта, который широко используют в пищевой промышленности, - экономичный расход.

- В 2025 году в России стартовал национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в рамках которого министерство экономического развития Ставропольского края реализует региональный проект «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств», - говорят в минэкономразвития. - Есть поручение губернатора Владимира Владимирова - наращивать производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок.

Для этого в Советском округе идет строительство завода по глубокой переработке зерновых. Объем инвестиций - 2,8 млрд рублей. Планируется, что проект будет выполнен в 2028 году. Новое предприятие при выходе на проектную мощность обеспечит производство 16 тысяч тонн модифицированного крахмала в год. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней могут составлять до 1 млрд рублей. Будет создано 65 новых рабочих мест.

Уже есть интерес к продукту не только российских предприятий, но и со стороны зарубежных импортеров. И это не случайно. Модифицированный крахмал является продуктом глубокой переработки зерновых. Он используется в пищевой и фармацевтической промышленности, в том числе при производстве йогуртов, кондитерских изделий, в масложировой промышленности, служит наполнителем для таблетированных форм лекарственных средств.

Сегодня более 70% российского рынка модифицированного крахмала занимает импорт. Реализация этих двух проектов позволит не только полностью закрыть потребности России в модифицированном крахмале, но и экспортировать его в другие страны.

Стоит отметить, что все инициативы по производству этого ферментированного продукта смогут получить новые виды поддержки. В том числе 50-процентную компенсацию затрат на научные изыскания и компенсацию затрат на создание производственных мощностей - до 25%.

Владимир Владимиров поручил минэкономразвития края оказать полное техническое сопровождение проектам, чтобы обеспечить привлечение возможных мер поддержки.

- Перед нами стоит задача укрепить продовольственную безопасность страны. Глубокая переработка, высокотехнологичные предприятия в сфере АПК - залог успеха. Ставрополье - это житница России, и кому как не нашему краю стремиться к лидерству в этой сфере, - сказал Владимир Владимиров.

Начало 2026 года было отмечено ростом производства в крае молока. В регионе работают 43 производителя молочной продукции, из них 10 предприятий начали работу за последние два года. За два месяца 2026 года они произвели более 11 тыс. тонн молока и 5 тыс. тонн кисломолочных продуктов, свыше 1 тыс. тонн сливочного масла, 0,7 тыс. тонн сыра и 0,5 тыс. тонн мороженого.

Предприятия в Пятигорске, Невинномысске и в Шпаковском округе обеспечивают полный цикл производства: от выращивания скота до готовых товаров на полках магазинов. На Винсадском молочном заводе открыли сыроваренный цех, где выпускается до 600 тонн полутвердых сыров в год.

Активно расширять отрасль помогают инвесторы. В Кировском округе построили молочно-товарную ферму на 2 тыс. голов скота, строительство второй подходит к завершению. А в Александровском и Шпаковском округах реализуют три проекта, которые будут производить до 35 тыс. тонн молока в год.

В Ипатовском округе на инвестиционной стадии находится перевооружение цеха производства сыров. Объем вложений в проект составил более 100 млн рублей. Губернатор пообещал продолжить поддержку сыроварения - самого быстрорастущего сегмента, востребованного в крае и за его пределами.

Кроме того, на Ставрополье активно развиваются новые для региона направления, такие как семеноводство, тепличное хозяйство, суперинтенсивные сады.

С начала года тепличными комплексами Ставропольского края произведено 25,6 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Основной объем приходится на огурцы - 14,1 тыс. тонн, что на 16,5% превышает показатель 2025 года. Положительная динамика отмечается и по другим овощным культурам - объем их производства увеличился на 2,5% и составил 87,3 тонны.

Современные тепличные комплексы региона обеспечивают стабильное производство качественной продукции и круглогодично снабжают население свежими овощами.

В региональном правительстве отмечают стратегическую значимость овощеводства защищенного грунта для обеспечения продовольственной безопасности.

- Это укрепляет позиции края в качестве житницы страны, работает в целом на продовольственную безопасность России, - говорит глава края.

Стоит отметить, что ставропольская продукция востребована не только на полках магазинов края, где доля местных товаров в среднем составляет 55%, но и жителями других российских регионов, а также зарубежными покупателями из более чем 80 стран мира.

- Для нас важно, чтобы наши предприятия развивались, осваивали как местный рынок, так и рынки других регионов России, а также экспортировали свою продукцию за рубеж,- говорит министр экономического развития СК Антон Доронин.

Экспортная география расширяется

Губернатор Владимир Владимиров ставит задачу не только обеспечивать продукцией регион и страну, но и расширять международное сотрудничество.

Как рассказали в региональном минэке, за последние годы география экспорта края значительно расширилась и сегодня включает 83 страны.

Основными импортерами продукции остаются Саудовская Аравия, Азербайджан, Грузия и Беларусь. Но появляются и новые рынки сбыта. Так, в Африке закупать наши товары стали Либерия, Танзания и Бенин. В этих странах высок спрос на нашу природную минеральную воду. Ставрополье делает стратегическую ставку на этот продукт для укрепления партнерства с Африкой, где объем рынка бутилированной воды оценивается в 15 млрд долларов.

- Через логистические хабы в Танзании и Кении минеральная вода Ставропольского края имеет все шансы занять достойное место на рынках стран Африки, где существует дефицит качественной питьевой воды, - говорят в минэкономразвития края.

Развиваться экспортно-ориентированным компаниям на Ставрополье помогает региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ставропольском крае» и нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Благодаря всесторонней поддержке, с начала года вырос экспорт продукции АПК, продуктов переработки фруктов, молочных продуктов, а также напитков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продуктов переработки фруктов, овощей и орехов вырос втрое и составил более 1,4 млн долларов США. Экспорт молочных товаров ставропольские предприятия нарастили в 10 раз - сумма достигла свыше 304 тыс. долларов. Кроме того, увеличился спрос на местные напитки - на 32,5%. Главными странами-экспортерами стали Азербайджан, Саудовская Аравия, Грузия, Китай и Казахстан. Особенно в этих странах ценят ставропольские кондитерские изделия, мясо птицы, масла и пшеницу.

В два раза с начала года вырос объем экспорта продукции агропромышленного комплекса и составил более 80 млн долларов США. Наибольший прирост отмечается в зерновой продукции - в 2,1 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Существенно вырос экспорт наших молочных товаров. Предприятия края экспортировали в первом квартале 2026 года молочные товары на 304 тыс. долларов США. Это в 10 раз больше, чем годом ранее. Продукцию регион поставляет в Китай, Казахстан, Узбекистан и Южную Осетию.

Также за 3 месяца этого года местные предприятия экспортировали 4,5 тысячи тонн кондитерских изделий на сумму 12,3 млн долларов США. Результат за весь прошлый год - 70 млн долларов. Наиболее популярные направления: Азербайджан, Грузия, Китай, Беларусь, Казахстан.

Но не только крупные предприятия Ставрополья занимаются экспортом своей продукции. Например, фермерское хозяйство в Кировском округе успешно начало экспортные поставки высококачественных саженцев малины. Первая партия в 60 тыс. саженцев отправлена в Узбекистан, что ознаменовало новый этап в развитии агропредприятия.

Питомник занимает более 7 га и ежегодно производит около 350 тыс. саженцев малины. Важно, что хозяйство специализируется на производстве сертифицированных саженцев перспективных высокоурожайных сортов.

- Нельзя не отметить, что наши производители сталкиваются с рядом вызовов, включая рост себестоимости. Для их преодоления экспортно-ориентированные предприятия могут использовать меры господдержки, которые действуют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - отмечает Антон Доронин.

Всесторонняя поддержка

В крае действует более 70 мер поддержки бизнеса. Предприниматели могут воспользоваться льготными займами со ставкой от 1% годовых, услугами поручительства при отсутствии залога, пройти бесплатное обучение и многое другое.

На Ставрополье оказывается государственная поддержка местным товаропроизводителям за счет средств регионального бюджета в виде субсидии на возмещение 50% стоимости приобретенного технологического оборудования. Субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.

Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Производителям доступны места на рынках - 35 точек более чем на 15,6 тысячи торговых мест.

Также минэкономразвития региона заключило 20 соглашений о стабилизации цен на товары с региональными торговыми сетями и индивидуальными предпринимателями.

Помогают производителям и с выходом на новые рынки. Еженедельно проводятся адресные встречи, где производители местных брендов и торговых сетей могут наладить сотрудничество.

Получается, что одни находят новые каналы для реализации, а другие расширяют ассортимент местной продукции на прилавках. Итог - доля местных товаров на полках магазинов в крае уже достигла 55%.

Доброй традицией для жителей Ставрополья стали продовольственные ярмарки. Цифры за прошлый год это подтверждают: было проведено более 34 тысяч таких мероприятий. Это на 1,5% больше, чем годом раньше.

В этом году поставлена задача провести минимум 35 тысяч продовольственных ярмарок по всему краю, добавить новые локации и привлечь новых предпринимателей.

Покупатели ценят свежесть и качество продукции, произведенной в регионе. А также возможность купить продукты без лишних наценок - торгуют сами фермеры.

Проходят ярмарки во всех территориях края. Графики проведения всегда можно найти на сайтах местных администраций. О ближайших ярмарках главы всегда объявляют в своих соцсетях.

- В прошлом году ставропольцы купили на ярмарках более 30 тысяч тонн товаров на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. Мясные деликатесы, рыба, свежие овощи и фрукты, мед и авторские кондитерские изделия - выбор огромный. Для фермеров и предпринимателей это тоже отличная поддержка. Мы предоставляем торговые места на льготных условиях. Сегодня в крае работает уже 587 таких площадок. Будем и дальше развивать этот формат. Свое - всегда вкуснее и надежнее, - отмечают в правительстве региона.

У региональных производителей есть возможность ежегодно принимать участие в крупнейших российских и международных специализированных выставках.

Более полумиллиона гостей познакомились со стендом Ставропольского края на «ПРОДЭКСПО-2026» в Москве. Из 48 регионов Ставрополье представило больше всего производителей - 25 брендов. Наши предприниматели реализовали 7 тонн местной продукции. Это мясо и колбасные изделия, товары из коровьего, буйволиного и козьего молока, бакалея, джемы, алкогольная и безалкогольная продукция, снеки и печенье, минеральная вода, овощи и фрукты. Еще 10 ставропольских компаний представили свою продукцию на собственных стендах и расширяли деловые связи самостоятельно.

НА ЗАМЕТКУ

Центр «Мой бизнес»

В этом году ставропольские предприниматели смогут получить порядка 7 тысяч услуг в центре «Мой бизнес».

Работа центра соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

- В первом квартале этого года центр «Мой бизнес», который работает на базе краевого Фонда поддержки предпринимательства, оказал более 400 услуг. Специалисты проводят бесплатные консультации по открытию собственного дела, ведению налогового и бухгалтерского учета, помогают с продвижением, выходом на новые рынки. Также будет организовано обучение по программе для участников специальной военной операции «Время СВОих героев», - рассказал министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

В структуре Фонда поддержки предпринимательства работает Центр поддержки экспорта. В 2025 году его услугами воспользовались 200 предпринимателей, 24 из них заключили экспортные контракты на сумму более 8 млн рублей.

Получить консультацию или записаться на обучение в центре «Мой бизнес» можно онлайн или по телефону 8 (8652) 23-56-20.