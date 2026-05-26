Сын 14 лет молчал о том, что сделала мать: женщину задержали за убийство свекрови в КБР

Правда раскрылась, когда следователи повторно допросили семью. Фото: стоп-кадр видео Следкома России

Невестку задержали по подозрению в убийстве свекрови спустя 14 лет после произошедшего. В июне 2012 года неизвестный задушил 75-летнюю пенсионерку в ее комнате и украл из погреба 157 тысяч рублей. Расследование приостановили на долгие годы, так как ни одного подозреваемого установить не удалось. Но семейную тайну все же раскрыли.

В 2026 году следователи, работающие над раскрытием преступлений прошлых лет, взялись за дело об убийстве, произошедшем в селении Хатуей Лескенского района. Изучив материалы дела, они стали подозревать, что на допросе члены семьи могли солгать. В частности возникли вопросы к сказанному невесткой женщины и ее сыном – на тот момент восьмилетним внуком убитой.

Женщина показала, что случилось той ночью. Фото: стоп-кадр видео Следкома России

Чутье их не подвело. Уже повзрослевший внук рассказал то, о чем так долго молчал. 14 лет назад мать подговорила его дать ложные показания: запретила рассказывать, что в ночь убийства он видел, как она выходила из спальни бабушки.

44-летнюю женщину вызвали на допрос и она раскололась. Она рассказала, что они с 75-летней свекровью давно не любили друг друга. Со слезами на глазах она показала, как одной ночью она прошла в комнату старушки, повалила ее на кровать и задушила подушкой. А после этого пробралась в погреб и забрала накопленные женщиной деньги.

«Подозреваемая задержана. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Женщину подозревают по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений». Ей грозит до 20 лет колонии. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по делу.

