Требовали миллионы, вертолет и наркотики: 32 года назад террористы захватили автобус с детьми на Ставрополье

Четверо вооруженных террористов захватили автобус на трассе «Владикавказ – Ставрополь» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

32 года назад, 26 мая 1994 года, на трассе «Владикавказ – Ставрополь» четверо вооруженных террористов под руководством Магомеда Бициева захватили автобус с пассажирами. В заложниках оказались 36 человек, большая часть из которых – дети. Школьники из Северной Осетии вместе с родителями и учителями ехали на экскурсию.

Автобус захватили в районе населенного пункта Кинжал в Ставропольском крае. В обмен на жизнь заложников бандиты потребовали от властей вертолет Ми-8, 10 млн долларов, четыре автомата, гранатомет и наркотики.

После долгих переговоров террористы уступили. Им передали вертолет и восемь миллионов долларов. Власти согласились на такие условия, чтобы избежать жертв среди заложников. Технику преступникам отвез руководивший группой силовиков Николай Корж.

Бандиты потребовали Ми-8, 10 млн долларов, четыре автомата, гранатомет и наркотики. Фото: союз «офицеры группы Альфа»

Когда бандиты забрали свой груз, они отпустили всех детей и большую часть взрослых, но оставили в заложниках трех женщин, водителя автобуса и троих членов экипажа вертолета.

На следующий день, 27 мая, воздушное судно поднялось в воздух и взяло курс на Дагестан, но в конечном итоге маршрут изменился, и террористы приземлились вблизи чеченского села Бати-Юрт. Там преступники попытались скрыться в лесу, но наткнулись на засаду спецназа.

При задержании один из нападавших стал стрелять по силовикам и был ликвидирован. Троих его сообщников взяли живыми. Все заложники остались невредимы.

Организатора Магомеда Бициева в августе 1994 года приговорили к смертной казне. Но позже приговор изменили на пожизненное заключение. Только вот через некоторое время он умер в тюрьме от туберкулеза. Темирали Мажаев и Ахмед Махмаев получили по 15 лет лишения свободы. Об их судьбе на данный момент ничего неизвестно.

