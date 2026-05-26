Когда время – враг: ставропольцам рассказали, что делать, если пропал ребенок

Ставропольцам рассказали, что делать, если пропал ребенок

«Пропавшего пять дней назад подростка в синих галошах разыскивают на Ставрополье. 17-летний житель поселка Краснозоринского ушёл из дома 1 мая», «13-летний мальчик пропал во время прогулки в Ставрополе», «В Ставрополе объявили в розыск 16-летнюю девушку», «Пропавшего 13-летнего мальчика ищут в Шпаковском округе» – такие заголовки не редкость в СМИ региона.

А дальше – сухие строки. Про то, что потерявшийся одет в красные или белые штаны, серые кроссовки или синие галоши, что ему 13 или 16 лет, худощавого или упитанного телосложения, цвет глаз, цвет волос... В таких объявлениях, несмотря на сухость и четкость, каждое слово – тревога. И какое облегчение, когда приходит официальная информация: «Найден. Жив»

«С начала года на Ставрополье в территориальные органы полиции поступило 523 заявления по факту безвестного исчезновения людей. Из них 5 человек до сих пор находятся в розыске. 170 пропавших – это дети. Все они найдены. К сожалению, одного ребенка живым найти не удалось», – говорит в эфире Радио «Комсомольская правда» старший оперуполномоченный отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц краевого управления уголовного розыска Екатерина Кузнецова.

По словам Кузнецовой, чаще всего из дома уходят подростки 12-15 лет. Как правило, основные причины ухода – это ссоры с родителями по поводу учебы, невыполнения домашних обязанностей и друзей. А еще – желание приобрести свободу, поскорее стать взрослым, самостоятельным.

Также, к сожалению, дети уходят из дома ввиду аморального поведения своих родителей. Например, злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, постоянные шумные компании в доме, опасность для здоровья и жизни.

«Самая главная причина – недопонимание между родителями и детьми, – говорит Екатерина Кузнецова. – Но какая бы не была причина, первое, что надо сделать взрослым, – успокоится. А потом позвонить или пойти в полицию. Как только вы поняли, что ребенка долго нет дома, он не выходит на связь, срочно идите в территориальный отдел или звоните по номерам 112 или 102 и сообщайте о пропаже».

Дело в том, что в подобных случаях, время – враг. Уже давно не работает закон о том, что людей начинают искать только после трех суток после исчезновения. Поиски начинаются немедленно.

Очевидно, что искать в дневное время легче. Люди в светлое время суток охотнее идут на контакт, пускают в подъезды, на чердаки и подвалы, откликаются на призыв о помощи.

Следующий этап: начинайте самостоятельно обзванивать ближайших родственников и друзей. Нередки случаи, когда дети заигрались и просто потеряли счет времени.

Затем нужно сообщить в учебное заведение. Педагоги, в свою очередь, распространят информацию, что ребенок пропал во всех школьных группах.

«Можно обратиться к волонтерам. На протяжении уже долгого времени мы сотрудничаем с волонтерами "ЛизыАлерт". Они самые большие наши помощники».

А вот прежде чем распространить информацию в интернете Екатерина Кузнецова советует хорошо подумать. Во-первых, если сведения о розыске ребенка будут опубликованы в сети, то уже они останутся там навсегда.

Во-вторых, неоднократно были случаи, когда ребенок, увидев себя в пабликах, чувствует к себе повышенное внимание, ему это нравится и он ещё больше «закручивают» ситуацию.

Поэтому родители, понимая характер и наклонности своего ребенка, должны хорошо подумать прежде, чем прибегать к помощи всемирной сети.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru