Северный Кавказ
Общество27 мая 2026 7:00

«Я мечтала помогать людям — и моя мечта сбылась»: как в Кабардино-Балкарии доброта и взаимопомощь становятся частью новых технологий

Кабардино-Балкария — регион, где величественный Эльбрус соседствует с тихими аулами и оживлёнными городами, минеральные источники — с садами и пастбищами, а древние традиции — с современным ритмом жизни
Фото: gumbao/Shutterstock/Fotodom

Природа здесь восхищает с первого взгляда, а люди — с первой встречи.

Сегодня регион переживает новую волну развития, связанную с приходом цифровых сервисов даже в самые отдалённые уголки республики. Лучше всего это видно на примере пунктов выдачи заказов, которые открываются в отделениях Почты России. И если раньше почтовое отделение было местом, куда приходили за письмами, квитанциями, пенсией и посылками, то сегодня в них появились ПВЗ народно известного маркетплейса. При этом почта не потеряла свою прежнюю роль — наоборот, стала ещё нужнее. Теперь сюда идут за выбором и возможностью заказать то, чего в местных магазинах просто нет. А еще — за теплым и таким необходимым человеческим общением, которое в регионе всегда считалось важным. Таким образом, новые технологии не разрушают привычный уклад, а бережно вплетаются в него, словно новая нить в старинный узор.

Мы отправились в три разные точки республики — в город Нальчик, село Исламей и станицу Приближную и убедились в этом сами. В каждом отделении нас встречали как дорогих гостей, которым по-настоящему рады, а герои материала рассказывали о своей работе как о деле всей жизни. Впрочем, читайте сами.

История Елены Морозовой

Морозова Елена Анатольевна, ОПС 360017 Нальчик. Фото из личного архива.

Столица Кабардино-Балкарии сама по себе устроена так, что о ней хочется говорить много и долго: чистый, ухоженный, очень зелёный город, в котором живёт больше 240 тысяч человек. Нальчик давно известен как курорт — с санаториями, водогрязелечебницами и питьевыми источниками, из многих точек видно Кавказские горы. В последние годы сюда стало приезжать ещё больше туристов, и местные жители это только приветствуют — потому что гостеприимство здесь передается с молоком матери.

В центральной части города, на улице Байсултанова, находится почтовое отделение 360017, где весной 2025 года открылся пункт выдачи заказов Wildberries. Здесь нас встречает начальница отделения Елена Морозова — энергичная и улыбчивая женщина. Она говорит спокойно, но с особым трепетом, который всегда слышен в голосе человека, влюбленного в свое дело.

«Я очень люблю свою работу. Это была мечта детства — работать на почте, приносить пользу другим. И она сбылась. В нашем отделении можно решить сразу несколько вопросов: оплатить коммунальные услуги, получить почтовые отправления и забрать заказ. Причём без ожиданий в очереди. Для современного человека это большое преимущество. После открытия пункта выдачи в отделение пришло и много новых посетителей — тех, кто раньше пользовался только онлайн-покупками, а теперь познакомился и с возможностями Почты. Многие посетители отмечают, что на маркетплейсе можно купить дешевле и при этом выбор там гораздо больше. Это особенно заметно по таким категориям, как одежда, обувь. А еще люди удачно покупают на маркеплейсе бытовую технику — нередко именно ту, которую не могут найти в розничных сетях, потому что многим там дороговато и выбор невелик».

В небольших городах и южных регионах любое живое пространство быстро становится больше, чем просто точкой обслуживания. Так случилось и здесь.

«Наш ПВЗ стал новым местом притяжения. Иногда у нас даже шумно бывает. Люди советуются, делятся опытом, обсуждают заказы, отправляют друг другу ссылки на товары. Мы видим, как люди радуются покупкам и делятся этим чувством с другими. Это заряжает и нас. Я же счастлива, когда к нам приходят посетители, которых давно не было».

Елена вспоминает и особенно тёплые моменты. Рядом с отделением работает кафетерий, и к его открытию руководитель сделал через ПВЗ большой заказ — всё для сервировки столов.

«Когда мы увидели результат, то ахнули: получилось очень красиво. И конечно, нам приятно оказаться полезными и помочь на старте бизнеса», — говорит она с почти детской радостью.

В пункт выдачи заказов периодически приходят знакомые, которых Елена давно не видела, — даже одноклассники. И в этой детали неожиданно раскрывается ещё одна важная сторона: почта с ПВЗ дарит людям не только удобство, но и встречи. Люди встречают тех, с кем когда-то учились, дружили, жили рядом.

В конце разговора Елена Морозова произносит фразу, с которой, как нам кажется, многие жители Кабардино-Балкарии согласятся.

«Для меня важно не карьеру построить, а именно приносить пользу».

История Фатимат Гучаевой

Гучаева Фатимат Хаутиевна, ОПС Исламей. Фото из личного архива.

В селе Исламей уже чувствуется другое настроение — более спокойное и медленное. В Баксанском районе, в предгорье Приэльбрусья живёт около 12 тысяч человек — по сельским меркам немало, но и не так много, чтобы не знать друг друга хотя бы понаслышке.

У входа в почтовое отделение 361014 нас встречает его начальница - Фатимат Гучаева. С первых минут общения кажется, что она знакома с каждым посетителем.

«ПВЗ открылся у нас в январе 2025 года. Самое главное — это работа системы маркетплейса, которую нам настроили очень быстро. Ещё очень важным был процесс организации пространства для хранения заказов», — рассказывает Фатимат. Подготовка заняла около недели, и уже через короткое время пункт начал работать в привычном для села ритме — без лишнего шума, но с большой пользой для местных жителей.

«Сельские жители очень ценят ту возможность, которая у них теперь есть, — купить всё необходимое и получить в короткий срок». В городе такие слова, возможно, показались бы преувеличением. В селе — нет. Потому что здесь за каждым заказом действительно может стоять не просто покупка, а решение конкретной житейской проблемы».

Именно в Исламее особенно хорошо видно, как ПВЗ на базе почтового отделения меняет повседневность: люди приходят за товарами и почтовыми услугами.

«Наше почтовое отделение расположено в самом центре села, очень удобно для большого количества людей. Плюс можно на месте получить и почтовые услуги. Уровень доступности современных сервисов заметно вырос, а люди стали больше обращать внимания на цифровые услуги почты», — говорит наша собеседница.

Это важный момент: Wildberries в партнёрстве с Почтой решает многие задачи для жителей села. Здесь заказывают буквально всё: одежду, обувь, бытовую технику, хозтовары, товары для сада, для животных, краски, обои, отделочные материалы.

«Востребовано всё», — повторяет Фатимат.

Она вспоминает конкретные примеры: кто-то долго искал газовую плиту, кто-то — фары для автомобиля, и в итоге смог купить нужное благодаря ПВЗ и почте. Но особенно внимательно в отделении относятся к старшему поколению.

«Пятая часть наших клиентов - представители старшего поколения. Многие узнают о возможности заказов на маркетплейсе во время своих визитов в наше почтовое отделение и мы, если необходимо, помогаем завести личный кабинет. Жителям теперь не нужно ехать в соседний город за заказом и это очень ценно».

Но, пожалуй, самая сильная часть беседы началась, когда Фатимат заговорила о том, как меняется коммуникация: в селе и в почтовом отделении, в частности.

«Общение в селе — это многолетняя традиция. Это как посидеть с соседкой у дома на лавочке — отвлечься, отдохнуть, пообщаться. Теперь таким местом для общения стал наш ПВЗ. Само понимание, что тебя здесь ждут, помогут и не оставят с проблемой, уже мотивирует жителей нашего населённого пункта осваивать онлайн-покупки и чаще приходить к нам. Однажды в мой день рождения клиент поздравил меня и подарил торт. Я в тот день поняла, что добро, которое ты делаешь людям, всегда возвращается. Было очень приятно».

А ещё, говорит Фатимат, посетители часто приносят конфеты, домашние закуски, лакумы — национальные пышки с хрустящей корочкой. Не потому, что так принято, а потому, что благодарность здесь идет из самого сердца и ее принято выражать не только словами.

«С открытием ПВЗ у нас в почтовом отделении стало гораздо больше общения, новых встреч и знакомств. И добавлю, что у нас прибавилось с тех пор и клиентов почты».

На прощание Фатимат Гучаева говорит почти как старшая сестра, которая знает цену любому делу: «Мне важно знать, что я приношу пользу и помогаю людям. Я бы пожелала всем того же, а новичкам в работе, быть терпеливым, вежливым и улыбчивым».

История Елены Тренубенко

Тренубенко Елена Сергеевна, ОПС Приближная. Фото из личного архива.

В станицу Приближную мы приехали уже под вечер. Прохладненский район, левый берег реки Малки, около двух тысяч жителей, местность с богатой историей: немного домов, лес рядом, старое озеро, которое местные называли «Зеркалом». Рассказы о том, что здесь бывали Пушкин, Толстой, Лермонтов местные жители передают из уст в уста.

Начальница отделения Елена Тренубенко встречает нас просто и приветливо. ПВЗ здесь открылся в январе 2025 года и тогда был единственным в станице. Теперь их уже три — но именно почтовый по-прежнему остаётся важной точкой притяжения.

«Так как мы прошли обучение заранее, то можно сказать, что открытие ПВЗ в нашем почтовом отделении заняло всего один день. Потом в течение одной-двух недель мы учились уже на практике, вникали в нюансы», — рассказывает она.

В Приближной особенно остро ощущается, как ПВЗ меняет качество жизни в маленьком населённом пункте. «Единственный и небольшой недостаток — это то, что в населённом пункте ограниченный доступ к товарам и услугам, магазинов немного. Но наш ПВЗ эту проблему решает». Открытие пункта выдачи повлияло на качество жизни местных жителей. Теперь у них есть доступ к огромному количеству товаров, а значит всегда можно заказать то, что точно пригодится в жизни.

Елена вспоминает, с каким шумом — в хорошем смысле — открывался пункт. Новость разошлась по чатам и соцсетям, людей сразу стало много, но сотрудники справились. И скоро жители уже привыкли к мысли, что можно жить в станице и при этом покупать практически всё необходимое. Заказывают здесь обувь, косметику, средства для уборки и стирки, мебель, инструменты, ковровые покрытия. Один местный житель, по словам начальницы, полностью сделал ремонт в доме благодаря заказам с маркетплейса — «вплоть до отливов для крыши». Это тот самый плюс цифровой экономики, которая оказывает позитивное влияние на небольшие поселения.

Люди старшего поколения составляют здесь около 10–15% покупателей, и для них, как подчёркивает начальница почтового отделения, особенно важно, что теперь не нужно ехать в соседний город. «Наш пункт почти для всех в шаговой доступности. Благодаря почтовым услугам мы компенсируем отсутствие банкоматов, чтобы люди могли пополнить цифровые WB-кошельки».

Это один из самых убедительных примеров того, как инфраструктура почты и технологии маркетплейса начинают работать как единая система. Маркетплейс даёт сервис, почта — физическую доступность и возможность встроить этот сервис в реальную жизнь села и станицы.

И снова — за всеми этими процессами стоят человеческие чувства. Елена ненадолго замолкает, а потом с улыбкой вспоминает один случай.

«Один мужчина, житель нашей станицы, смог купить нужные автошины. Радовался, как ребёнок, потому что искал долго и почти отчаялся, в итоге нашел на маркетплейсе и пришел за заказом к нам. Люди встречаются, обнимаются, некоторые и вовсе видятся только у нас, даже назначают время совместных визитов в наш ПВЗ».

В больших городах такое трудно представить. А здесь — возможно. Потому что почтовое отделение с ПВЗ становится не только местом для выдачи заказов и услуг, но и живым общественным пространством.

В конце беседы Елена добавляет: «Приятно, когда тебя ценят по-настоящему, тем более ты взамен ничего и не просишь. У нас всегда было многолюдно и дружно в отделении. Атмосферу делают люди. Для меня важно то, что я полезна людям, большинство которых хорошо знаю. И я хочу всем пожелать ничего не бояться и знать, что вы со всем справитесь».

Когда польза становится общей

Во всех трёх историях — городской и сельских повторяется одна и та же мысль: в Кабардино-Балкарии людям важно быть нужными друг другу. Не просто жить рядом, а участвовать в жизни соседей, помогать старшим, поддерживать молодёжь, делать пространство вокруг себя удобнее и лучше. Именно поэтому и почта здесь всегда была не только учреждением, но и местом, где складывается повседневная жизнь. А с появлением ПВЗ эта роль только усилилась.

Для республики, где есть и столица, и небольшие населенные пункты, это уже новая повседневная инфраструктура.

По итогам 2025 года сеть ПВЗ Wildberries выросла на 43% и превысила 94 тысяч точек в России и странах присутствия компании.

Если смотреть шире, то синергия маркетплейса и почты даёт республике сразу несколько важных эффектов. Во-первых, это доступность: жители даже небольших населённых пунктов получают доступ к миллионам товаров, которые раньше были либо недоступны, либо требовали долгой поездки. Во-вторых, это экономия времени, сил и транспортных расходов. В-третьих, это цифровая грамотность: люди учатся пользоваться приложениями, отслеживать заказы, оплачивать покупки, заводить личные кабинеты и электронные кошельки. В-четвёртых, это развитие малого бизнеса: маркетплейс открывает локальным производителям путь на более широкий рынок.

Но в Кабардино-Балкарии особенно важен ещё и пятый эффект — социальный. ПВЗ на почте становятся пространствами, где люди встречаются, общаются, делятся опытом, благодарят, приносят гостинцы, советуют друг другу товары, помогают освоить онлайн-покупки.

И именно здесь окончательно становится ясно, почему эта модель так органично работает в регионах. Маркетплейс приносит в города, сёла и станицы цифровые технологии: широкий ассортимент, доступ к современным инструментам e-commerce, возможность быстро заказать и получить нужное. Почта России даёт для этого инфраструктуру — отделения, которые уже встроены в повседневную жизнь, привычный адрес рядом с домом, устойчивую сеть, доверие людей и готовность сотрудников помогать с тем, что поначалу может показаться сложным.

А местные жители добавляют в эту систему главное — культуру добрососедства, уважение к человеку, ту внутреннюю установку на пользу, без которой ни одна технология не становится по-настоящему своей.

Наверное, поэтому в Кабардино-Балкарии такая история воспринимается не как рассказ о маркетплейсе и логистике. Скорее, это напоминание о том, что цифровые решения не обязаны быть безличными. Что коробка с заказом иногда становится поводом для разговора, торт — ответом на доброту, а почтовое отделение — местом, где тебя действительно ждут. И читая истории героинь нашего материала, невольно понимаешь: восхищают не только масштабы перемен, но и люди, которые делают их человечными.