Отпустили, хотя обвиняли в двойном убийстве: спустя 4 года присяжные оправдали жителя Ингушетии

Братья были убиты 11 выстрелами

Население Мужичей в Сунженском районе Ингушетии около 2,5 тысячи человек. Все между собой знакомы, многие являются родственниками. Вот и семьи Б. и Д. были друг другу не чужими, жили рядом, но, увы, не в ладу. Тейпы (так в Ингушетии называются кланы – прим.) никак не могли поделить территорию. Очередной спор о правах собственности, возникший 30 апреля 2022 года на улице Речной, закончился трагедией.

В тот день Д. решили высыпать на спорный участок землю. Б.-старший и двое его сыновей попытались их остановить. Один из братьев Д. стал угрожать пистолетом. Ответом стала автоматная очередь. 11 выстрелов, ноль шансов...

«35-летний и 36-летний местные жители скончались на окраине села вблизи реки Асса от огнестрельных ранений в области головы и туловища», – констатировали следователи.

1 мая было возбуждено уголовное дело, а уже 4 числа задержан главный подозреваемый. Им стал 25-летний Б.-младший.

«В ходе расследования проведен значительный комплекс следственных, процессуальных и иных экспертиз, позволивших установить все обстоятельства совершенного преступления. Собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в республиканском управлении СКР год спустя.

Дальнейшие разбирательства заняли три года. В итоге присяжные оправдали Б. Мужчину отпустили из-под стражи в зале суда.

«Он обвинялся в том, что в ходе ссоры умышленно, с целью убийства братьев Д., предвидя возможность наступления их смерти и желая ее наступления, произвел в них не менее 11 выстрелов из имевшегося при себе автомата конструкции Калашникова модели АКС-74 калибра 5,45 мм. На основании решения коллегии присяжных заседателей вынесен оправдательный приговор ввиду непричастности Б. к совершению преступления. За оправданным признано право на реабилитацию», – сообщили в пресс-службе Верховного Суда Республики Ингушетия.

Но приговор в законную силу не вступил. Обе стороны имеют право обжаловать его в вышестоящей инстанции.

