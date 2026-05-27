В Ставрополье партия «Новые люди» высадила 3 тысячи деревьев в честь учителей и воспитателей

Сторонники партии и волонтёры высадили 3 тысячи саженцев клёна, туи и других видов деревьев. Рядом с ними установили памятные таблички и открытки. Участникам акции предложили посадить дерево в знак благодарности близкому человеку: родным, друзьям и наставникам.

Например, в Буденновском округе добровольцы при поддержке депутата партии «Новые люди» Алексея Дзюбы озеленили территории лицея №8 и детского сада «Звёздочка». Высаженные деревья посвятили воспитателям и учителям.

В Новопавловске на улице Журавко заложили будущую кленовую аллею. Саженцы доставили из местного лесхоза.

В Благодарненском округе участники сделали акцент на точечном озеленении социально значимых объектов и популярных мест для прогулок. Новые деревья украсили площадь Строителей, стадион «Колос», территории школ №9 и №2 в селе Александрия и школы №16 в селе Шишкино, а также детских садов №3 и №29.

- Для нас это была не разовая акция, а формирование новой культуры бережного отношения к родному краю. Высадка деревьев стала возможностью для ставропольцев увековечить благодарность учителям школ и воспитателям детских садов. Так мы говорим спасибо людям, которые заботятся о наших детях, о нашем будущем, - отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Ставропольском крае Альберт Михайлов.

Он добавил, что 30 мая пройдёт ещё один субботник. На этот раз саженцы высадят в селе Дивное. Присоединиться к выезду можно по номеру телефона +7 (961) 461-35-35.

Акцию «Зелёные города» партия «Новые люди» провела одновременно в 52 регионах. Добровольцы высадили 300 тысяч саженцев - это 100 гектаров нового леса.

«Новые люди» системно развивают экологическую повестку. По инициативе партии принят закон о постоянном патрулировании заповедников. В 2026 году «Новые люди» вместе с фондом «Компас» провели «Зелёный зачёт», в котором приняли участие более 72 тысяч школьников и студентов со всей России.