Перебои электричества, остановка трамваев, переполненная канализация: стихия обрушилась на города КМВ на Ставрополье

На Ставрополье сегодня обрушился сильный ливень и град. Непогода бушевала в городах Кавминвод. И пока гости и жители региона прятались от дождя, коммунальщики сразу же подключились к ликвидации последствий. Градом побило много деревьев, и листья быстро заполнили ливневку. Так, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своих соцсетях, что из-за обрыва проводов трамвайной линии на проспекте Кирова пришлось остановить движение трамваев .
«Остановлено движение трамваев на пр. Кирова в связи с упавшим деревом и обрывом проводов трамвайной линии, – написал он. – Временно ограничен проезд на пр.Калинина под Кировским мостом в связи с подтоплением. Речка Бештаугорская Балка вышла из берегов».
Из-за обильных осадков в ряде населенных пунктов Ставрополья зафиксированы перебои в подаче электричества.
«В связи с обильными осадками в нескольких населенных пунктах, в том числе в регионе Кавказские Минеральные Воды, отмечаются перебои в подаче электричества и аварийные отключения», – сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ведомство уже начало надзорное сопровождение мероприятий, направленных на своевременную ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий.
Тем временем, глава Минераловодского округа Максим Гаранжа сообщил, что в Минеральных Водах отключились четыре фидера. По его словам, аварийные отключения затронули также жителей сел Прикумское, Успеновка, Дунаевка, поселка Анджиевский и хутора Перевальный. Без света остались школа и два детских сада.
При этом, в Минводах из-за ливней сломалась еще и канализационная насосная станция.
«Сильные осадки привели к отключению электроэнергии в городе, в том числе на территории главной канализационной насосной станции. После обесточивания станция оказалась подтоплена, всё насосно-силовое оборудование остановлено, – сообщил своим подписчикам глава округа Максим Гаранжа. – Ситуацию осложняет продолжающийся приток ливневых вод в систему канализации».
В связи с этим он попросил местных жителей по возможности снизить нагрузку на канализацию до устранения аварии. Сейчас специалисты краевого Водоканала ведут там восстановительные работы.
Аварийное отключение электричества произошло и в Предгорном округе. Как сообщил глава муниципалитета Николай Бондаренко, ограничения коснулись части жителей поселка Железноводский, станицы Ессентукская и хутора Быкогорка.
Отключения после стихии прошлись и по Ессентукам. По данным главы города Владимира Крутникова, из строя вышли три фидера, питающие 50 подстанций, ведутся ремонтные работы. А во время ливня жители города жаловались, что пришлось почти час провести в маршрутке, так как она не смогла ехать в потоке.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru