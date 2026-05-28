Перебои электричества, остановка трамваев, переполненная канализация: стихия обрушилась на города КМВ на Ставрополье

В Пятигорске остановили трамвай во время ливня, а ливневки сразу же забились листвой после града. Фото: администрации города-курорта.

На Ставрополье сегодня обрушился сильный ливень и град. Непогода бушевала в городах Кавминвод. И пока гости и жители региона прятались от дождя, коммунальщики сразу же подключились к ликвидации последствий. Градом побило много деревьев, и листья быстро заполнили ливневку. Так, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своих соцсетях, что из-за обрыва проводов трамвайной линии на проспекте Кирова пришлось остановить движение трамваев .

«Остановлено движение трамваев на пр. Кирова в связи с упавшим деревом и обрывом проводов трамвайной линии, – написал он. – Временно ограничен проезд на пр.Калинина под Кировским мостом в связи с подтоплением. Речка Бештаугорская Балка вышла из берегов».

Из-за обильных осадков в ряде населенных пунктов Ставрополья зафиксированы перебои в подаче электричества.

После сильнейшего града чистить ливневки в Пятигорске пришлось экскаватором

«В связи с обильными осадками в нескольких населенных пунктах, в том числе в регионе Кавказские Минеральные Воды, отмечаются перебои в подаче электричества и аварийные отключения», – сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ведомство уже начало надзорное сопровождение мероприятий, направленных на своевременную ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий.

Тем временем, глава Минераловодского округа Максим Гаранжа сообщил, что в Минеральных Водах отключились четыре фидера. По его словам, аварийные отключения затронули также жителей сел Прикумское, Успеновка, Дунаевка, поселка Анджиевский и хутора Перевальный. Без света остались школа и два детских сада.

При этом, в Минводах из-за ливней сломалась еще и канализационная насосная станция.

«Сильные осадки привели к отключению электроэнергии в городе, в том числе на территории главной канализационной насосной станции. После обесточивания станция оказалась подтоплена, всё насосно-силовое оборудование остановлено, – сообщил своим подписчикам глава округа Максим Гаранжа. – Ситуацию осложняет продолжающийся приток ливневых вод в систему канализации».

В связи с этим он попросил местных жителей по возможности снизить нагрузку на канализацию до устранения аварии. Сейчас специалисты краевого Водоканала ведут там восстановительные работы.

Пока горожане прятались от дождя, коммунальщики работали на улицах. Фото: администрации города.

Аварийное отключение электричества произошло и в Предгорном округе. Как сообщил глава муниципалитета Николай Бондаренко, ограничения коснулись части жителей поселка Железноводский, станицы Ессентукская и хутора Быкогорка.

Отключения после стихии прошлись и по Ессентукам. По данным главы города Владимира Крутникова, из строя вышли три фидера, питающие 50 подстанций, ведутся ремонтные работы. А во время ливня жители города жаловались, что пришлось почти час провести в маршрутке, так как она не смогла ехать в потоке.

