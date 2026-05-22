В субботу, 23 мая, дороги в центре Ставрополя частично перекроют из-за проведения всероссийского полумарафона. Ограничения будут действовать с 8:00 до 15:00. Некоторые маршруты общественного транспорта временно перестанут ходить. Об этом сообщили в администрации города.
В краевой столице полумарафон проходит в десятый раз. Старт участников запланирован на Александровской площади в 9:00.
– улица Дзержинского – от Пушкина до проспекта Октябрьской Революции;
– улица Булкина – от Дзержинского до Советской;
– улица Советская – от Булкина до проспекта Октябрьской Революции;
– проспект Октябрьской Революции – от Ленина до дома №1;
– переулок Интендантский – от Крепостной горы до Ставропольской;
– улица Ставропольская – от переулка Интендантского до Суворова;
– улица Суворова – от Ставропольской до проспекта Октябрьской Революции;
– нечетная сторона проспекта Карла Маркса – от Голенева до Советской;
– четная сторона проспекта Карла Маркса – от проспекта Октябрьской Революции до Голенева;
– улица Маршала Жукова – от Ленина до Дзержинского;
– улица М. Морозова – от Маршала Жукова до Пушкина;
– улица Артема – от Ленина до Дзержинского;
– улица Кавалерийская – от Дачной до Дзержинского.
Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Пушкина, Голенева, Ленина, Маяковского, Комсомольской, Дачной, Фрунзе, Ясеновской и Шаумяна. Кроме того, на время спортивного события временно остановят работу троллейбусов №1, №2, №4 и №9. Горожан просят учитывать это заранее при планировании поездок по городу.
На улицах, где будут действовать ограничения, установят временные дорожные знаки, указатели и информационные щиты.
Сам полумарафон объединит как профессиональных спортсменов, так и любителей. Участникам предложат сразу несколько дистанций: детский забег на 500 метров, дистанции в один километр, пять километров, 10 километров и 21,1 километра, а также маршруты для любителей скандинавской ходьбы на один и пять километров. Для зрителей организуют концертную программу, зоны отдыха и развлекательные площадки.
