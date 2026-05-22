Мост размыло, пассажиров везут на автобусах: поезд Москва-Грозный застрял из-за потопа в Чечне

Вода в реке поднялась из-за сильных дождей.

В Чечне пассажиры поезда Москва-Грозный застряли из-за сильной непогоды. Поднявшийся уровень реки Аргун подмыл железнодорожный мост на пути в республиканскую столицу. Состав остановился перед городом Аргун в 7.36.

«В результате сильных дождей и подмыва железнодорожного моста через реку Аргун было закрыто движение», – говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

Движение закрыли на участке между городом Аргун и поселком Ханкала. Так как по маршруту продолжить движение нельзя, пассажиров доставят до республиканской столицы на автобусах. На автомобиле от точки, где остановились пассажиры, до Грозного можно добраться примерно за 20 минут.

Отправление рейса в обратном направлении будет также со станции Аргун. Поезд в Москву уедет в 17:24. Пассажиров из Грозного обещают перевезти через затопленный участок на автобусах.

Штормовое предупреждение в Чечне действует с 20 мая. ЦГМС предупреждает, что до 23 мая на территории республики ожидаются сильные осадки с усилением ветра до 20-25 м/с. Также предупреждают о подъеме уровня рек до неблагоприятных отметок, а в горах – сход небольших селей.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru