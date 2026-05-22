Семейная драма, почти триллер, разыгралась в Пятигорске. Отец год и два месяца прятал четырехлетнюю дочь, которая должна была жить с матерью. Вместе с девочкой он прятался от бывшей жены и приставов, чтобы не расставаться с ребенком.

История началась еще несколько лет назад. Ангелина и Вячеслав [все имена изменены – Прим.] решили развестись. Имущество еще смогли поделить, а вот настоящим камнем преткновения стала их малолетняя дочь. И мать, и отец хотели, чтобы девочка осталась жить с ними.

Вячеслав забрал дочь жить и ни при каких обстоятельствах не хотел возвращать ее. Ангелина пыталась договориться с бывшим супругом, но каждый раз получала категоричное «нет».

Так разрушившаяся семья оказалась в суде по две противостоящие стороны: мать – истец, отец – ответчик. Заседания сменяли друг друга, пока судья не вынес решение. Ребенка оставили Ангелине. Вячеслав не смог смириться с этим и решил во что бы то ни стало оставить дочь у себя.

Отец стал прятаться по съемным квартирам, менял место жительства и пытался быть непредсказуемым. Такие действия из раза в раз он проворачивал 14 месяцев к ряду. Все, чтобы Ангелина не смогла найти ни его, ни дочь. Мать решила не терять время на бессмысленные поиски и пошла с судебным решением к приставам.

Судебные приставы подключили свои ресурсы к поискам. Больше года Вячеславу удавалось скрываться от взора надзорных органов. Но в один день на него вышли. Сотрудники наведались на съемную квартиру. Отец с дочерью были дома, но открывать дверь и тем более отдавать девочку мужчина не собирался.

Стоя у запертой двери, судебным приставам пришлось поработать еще и психологом. Долгое время сотрудники разговаривали с Вячеславом, убеждая того сдаться и последовать решению суда. И им это удалось:

«Отец долго не открывал дверь, но длительная беседа убедила мужчину передать ребенка матери. Поздним вечером девочка отправилась в новый дом в объятиях своей мамы», – рассказали в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Ведомство просит родителей не доводить ситуацию до вмешательства приставов и не заставлять детей страдать от выбора между папой и мамой.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru