В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил государственные награды. В списке оказалась фамилия, которую в Северной Осетии знают многие. Родители гвардии лейтенанта Василия Марзоева, погибшего в зоне спецоперации, получили из рук главы государства «Золотую Звезду» Героя России. Посмертно.

Василий вырос в семье военных. Его дед, тоже Василий, в 1941 году окончил военное училище и ушел на фронт защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. В 19 лет стал комбатом-пехотинцем. Участвовал в обороне Москвы и сражался под Сталинградом.

Отец Василия – генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, который командует 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, сейчас выполняет задачи в зоне СВО.

Родной дядя, полковник Станислав Марзоев, будучи десантником, прошел Афганистан, а в 1998 году стал замкомандующего 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. В 2002 году его вертолет сбили боевики неподалеку от аэродрома Ханкала в Чеченской Республике. Станислав и все, кто находился внутри воздушного судна, погибли.

Василий Марзоев погиб в октябре 2025 года.

Сам Василий с детства знал, что продолжит династию военных. Учился в Тверском суворовском военном училище, затем поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище и окончил его с золотой медалью. Род войск выбрал Воздушно-десантные и взял короткий, но говорящий позывной – «Устав».

Лейтенант Марзоев служил в 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцируется в Новороссийске, и был командиром разведывательного взвода. За сентябрь и октябрь 2025 года его подразделение на Запорожском направлении взяло шесть опорных пунктов противника. В ближних боях разведчики уничтожили 23 противника, пять вражеских квадроциклов, два пикапа и взяли в плен одного бойца ВСУ. Василий лично водил штурмовые группы, корректировал артиллерийский огонь и под пулями вытаскивал раненых сослуживцев.

15 октября 2025 года в районе села Плавни по позициям взвода противник запустил управляемую авиабомбу. Василий получил ранения и контузию, но даже в этом состоянии помогал остальным бойцам – доставал своих ребят из-под завалов. Второй прилет оказался для Василия Марзоева роковым – командир погиб на месте.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло тогда сказал:

«Любящий сын, мужественный боец, верный друг – таким его запомнят родные, сослуживцы и все, кто его знал».

Прощание с Василием Марзоевым прошло 19 октября 2025 года во Владикавказе на Аллее Славы.

Вчера, во время церемонии награждения, отец бойца Аркадий Марзоев в своей речи сказал:

«Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении трех офицерских поколений… И таких ребят, как мой сын, в наших рядах тысячи. Так уж сложилось за многовековую историю нашего Отечества, что нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И потому победа будет за нами. Честь имею».

