Первая собака в жизни автора. Фото: Евгения ТОКАРЕВА.

История одной тревожной владелицы мопса, которая прошла от паники до осознанного собаководства с помощью искусственного интеллекта.

Я ничего не знаю и это страшно

Всю жизнь у меня были кошки. Какой черт дернул завести мопса - не знаю. Видимо, помутнение рассудка, а может, решила, что у меня много нервов, денег и свободного времени. Но когда дома появился этот сопящий пельмень, я поняла, что о собаках я не знаю ровно ни-че-го.

А знать надо. Что можно, что нельзя, чем кормить, как гулять, и ещё тысяча подобных вопросов уже выстроились в очередь. Бежать с ними к ветеринару? Да, наш ветеринар – очень грамотная и терпеливая, но вряд ли она в десять вечера будет объяснять, почему щенок не так чихнул. Гуглить ответы в интернете? Разные сайты противоречат друг другу и сразу предлагают обращаться к врачу.

Тогда я решила посоветоваться с чат-ботом. И вот чему меня научил ИИ. Сразу скажу, это не замена врачу. Это хороший инструмент первой оценки, который помогает отсеять панику и вовремя заметить реальную угрозу.

Посмотри в эти глаза. Теперь попробуй не дай вкусняшку. Фото: Евгения ТОКАРЕВА.

Досье

Порода - мопс. Кличка – Беня.

Характер дружелюбный. Ревнив. Обожает женщин и детей. С недоверием относится к большим собакам.

За кусок сыра мать родную продаст.

Осознает, что красавчик и беззастенчиво пользуется этим в корыстных целях.

Кейс №1 Милые кости

Да, куриная косточка, которая неизвестно сколько валялась на улице для собаки в сто раз милее супермегаэлитного корма. И в миллион раз опаснее. Трубчатые кости – это крылышки, ножки – хрупкие, ломкие, если их разгрызть получаются обломки с острыми краями. Они могут застрять в горле или даже проткнуть желудок.

Поэтому когда Бенек на улице резво сожрал куриную кость, первое желание было его убить. Второе – прямо сейчас бежать к врачу. Но для начала задаю вопрос чат-боту, что делать сначала?

ИИ спросил: «Он кашляет? Давится? Синеют дёсны?». Нет. «Тогда кость уже в желудке. Здесь главная опасность - перфорация кишечника. Наблюдайте за стулом, аппетитом и поведением. Если появится рвота, вялость, кровь в кале - сразу к врачу».

Три дня ходила за барбосом как приклеенная, наблюдала, проверяла, щупала. Беня был бодр, весел, ел с аппетитом, гулял с удовольствием. Пронесло! И без врача обошлись. Зато теперь за секунды «считываю» территорию на предмет запрещенных предметов, а команды «Плюнь» и «Фу, блин!» мы заучили как таблицу умножения.

Первые шаги 3-х месячного щенка в новом доме. Фото: Евгения ТОКАРЕВА.

Кейс № 2 А ты мне что?

Когда мы только начали выходить на улицу, Бенек с огромным интересом познавал мир. И делал это как настоящий ребёнок – всё тянул в рот. Палочки, камешки, листочки, салфетки, шишки. И, конечно, среди всего этого добра попадались огрызки печенья и корки хлеба. Сказать, что меня это напрягало – ничего не сказать.

Чат-бот посоветовал: не отнимайте, меняйтесь. Держите при себе лакомства и предлагайте обмен. Оказалось, совет рабочий. Веточки и салфетки мопс с охотой обменивал на гранулы сухого корма. А вот с печеньем вышел конфуз. Бенек обнюхал корминку, вздохнул и… печенье не отдал. Так-так, ИИ, расскажи мне, почему отработанная схема дала сбой?

Оказалось просто: печенье – это супер-приз, который перекрывает ценность обычного лакомства. С бумажками и ветками всё просто – они не интересны, поэтому он меняет их без вопросов. А тут нужен особый козырь. Методом проб и ошибок им стало сушеное легкое. И теперь Бенек на улице не обращает внимания ни на салфетки, ни на ветки. Ищет то, что можно выменять на вкусняшку. Кажется, у меня растет хитрый жук.

Наверное, так выглядит счастье. Фото: Евгения ТОКАРЕВА.

Кейс № 3 Ну давайте, давайте же знакомиться

Социализация - сколько про это сказано и написано. ИИ говорит: «Хотите получить уверенную в себе собаку с устойчивой психикой? Больше гуляйте в разных местах, больше общайтесь с людьми и собаками». Ну, мы и пошли.

Первые месяцы Беня либо боялся других собак, либо, наоборот, радостный летел, обнюхивал и от избытка эмоций начинал визжать и кусаться. Чат-бот посоветовал не тащить знакомиться насильно, не натягивать поводок и не устраивать спектаклей. А постепенно, шаг за шагом, знакомить с взрослыми, дружелюбными собаками, которые понимают, что имеют дело со щенком. Так мы научились сдерживать фонтан щенячьих эмоций, у Бенька образовался круг общения, а потом появились и настоящие друзья.

С людьми ситуация оказалась зеркальной. Тут учить не нужно. Мопсы - компанейские ребята, их выводили специально для общения. Скорее наоборот, приходится притормаживать, потому что каждый встречный человек для Бени - потенциальный друг, с ним нужно общаться. А нравится это не всем.

Чат-бот посоветовал простую, но гениальную вещь: отвлечь щенка командой и лакомством. Так что если как-нибудь услышите в парке «не приставай!», знайте, это у одного мопса опять сорвалось знакомство.

Кейс № 4 Берегите свои мимиметры

Конечно, мопс - не служебная собака. Но, на мой взгляд, базовые команды знать обязан. «Сидеть», «Рядом», «Стой» - это основа безопасности. Искать кинолога, чтобы научил? Для начала я решила спросить у чат-бота, как вообще обучать щенка командам.

Оказалось, всё проще, чем я думала. Искусственный интеллект выдал пошаговые инструкции: «Сидеть» - покажи лакомство, веди рукой вверх и назад, и щенок сам сядет. «Рядом» - отрабатывай на ходу: как только собака оказывается у левой ноги, сразу давай лакомство и хвали. Постепенно увеличивай время и усложняй траекторию.

Беня усвоил всё быстро. Попутно мы научились давать лапу, крутиться влево и вправо (это наш «круть-верть»). Мопс с огромным удовольствием демонстрировал свои таланты всем подряд, получал комплименты и восхищённые взгляды. А потом, видимо, почувствовав себя звездой, решил самостоятельно расширить программу концерта.

В один прекрасный день после команды «Сидеть» он лёг на пузо и пополз по-пластунски. Я сначала подумала: «Это чего? Вредничает?». ИИ объяснил: нет, это не вредность и не доминирование. Это просто игра, способ выплеснуть энергию и заодно немножко покрасоваться. «Прохожие в восторге, хозяйка в восхищении, я красавчик», - подумал Беня. И был абсолютно прав. Так что теперь это наш фирменный трюк.

Беня демонстрирует поползновения и ждет похвалы. Фото: Евгения ТОКАРЕВА.

ТОП-5 главных правил, которые я усвоила благодаря чат-боту

1. ИИ – это отличный консультант, но не лечащий врач. Он четко умеет различать «зелёную зону» (наблюдаем дома) и «красные флаги» (срочно к врачу).

2. Он подскажет, что делать прямо сейчас, но диагноз и рецепты - только к специалисту.

3. Описывать симптомы нужно максимально подробно: возраст, вес, что съел, когда, как ведет себя. Чем больше данных, тем точнее совет.

4. Переписку лучше вести в одной ветке, бот накапливает информацию и как бы виртуально знакомится с собакой.

5. ИИ отлично показал себя при бытовых проблемах. мелкие травмы, странный стул, вопросы по кормлению и поведению. Сильно экономит время и деньги.

Что я вам скажу в итоге. Растить первую собаку с ИИ-помощником - это как иметь старшего друга, который всегда на связи и никогда не скажет «ну ты тупая». Он доступен 24/7, не раздражается, не устаёт и помнит всю историю болезни вашего щенка. Но есть нюанс. ИИ может ошибаться. Он может не знать свежих исследований. Он может дать совет, который не подходит конкретно вашей собаке. Поэтому врача он никогда не заменит.

