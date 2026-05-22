Детские поликлиники Пятигорска закроют на капремонт: где теперь будут принимать детей, список адресов

Дти останутся у своих лечащих врачей-педиатров и медсестёр. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Две детские поликлиники в Пятигорске закрываются на капремонт. Они расположены на ул. Адмиральского, 2/3 и ул. Ленина, 29 поселка Горячеводский.

«Главная цель ремонта - создать комфортную и безопасную среду для маленьких пациентов и медперсонала. Отдельное внимание уделят доступности для людей с ограниченными возможностями: старые здания строились без учёта таких требований», - рассказал в своих соцсетях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Пока будет идти ремонт, детей примут другие поликлиники. При этом пациенты останутся у своих лечащих врачей-педиатров и медсестёр. Медицинская документация также будет храниться по месту приёма участкового врача.

Медкарты будут храниться у участкового врача. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

К каким медучреждениям Пятигорска прикрепили детей из поликлиник, список адресов

К детской поликлинике по адресу ул. А. Строителей, 2, прикрепляются:

Участок № 18: Врач-педиатр - Гунченко Л. В., медсестра - Губина Г. Б.

Участок №19: Врач-педиатр - Шрамко М. В., медсестра - Галлямова Х. И.

Участок №20: Врач-педиатр - Абдуллаев Р. А., медсестра - Есаян Э. Р.

Участок №21: Врач-педиатр - Чурсина О. Л., медсестра - Нефедова Е. Е.

Участок №22: Врач-педиатр - Абдуллаев Р. А., медсестра - Абрамян М. Л.

Участок №23: Врач-педиатр - Шрамко М. В., медсестра - Галлямова Х. И.

Участок №25: Врач–педиатр - Чурсина О. Л., медсестра - Абрамян М. Л.

К детской поликлинике по адресу пос. Свободы, ул. Энгельса, 110, прикрепляются:

Участок №29: Врач-педиатр - Никитина Е. А., медсестра - Маркарян М. В.

Участок № 31: Врач-педиатр - Миронова Н. В., медсестра - Козименко О. А.

Участок №35: Врач-педиатр - Никитина Е. А., медсестра - Козименко О. А.

К детской поликлинике по адресу ул. Пушкинская, 4, прикрепляются:

Участок №28: Врач-педиатр - Юрьева И. Г., медсестра - Фалян З. Н.

Участок № 30: Врач-педиатр - Амвросова Ж. А., медсестра - Ачкасова В. И.

Участок № 33: Врач-педиатр - Амвросова Ж. А., медсестра - Ачкасова В. И.

Если вы не знаете свой участок, то ищите свой адрес по ссылке.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru