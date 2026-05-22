Певица Ева Власова выступила с концертом в Дагестане Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Ева Власова выступила с концертом в Дагестане. Жители республики запомнят это событие не только зажигательными песнями и яркими номерами, но и благородным поступком артистки – весь заработанный гонорар она передала семье, пострадавшей от апрельского наводнения в Мамедкале.

Для Евы это был не первый визит в Дагестан. Раньше она приезжала сюда как турист и смотрела красоты Сулакского каньона. После концерта, говорит певица, этот регион еще больше запал ей в сердце:

«Когда мы плавали по каньону, сначала мне было чрезвычайно страшно, а потом я влюбилась. Дагестан, спасибо за такой невероятный прием. Я люблю тебя!» – сказала Ева в своих социальных сетях.

Как певица и обещала, весь гонорар от концерта попал в руки семьи Аскера из Мамедкалы, который вместе с супругой воспитывает двоих дочек и сына. Она лично проконтролировала этот момент, чтобы помощь точно дошла до тех, кому это действительно нужно.

Весь гонорар от концерта попал в руки семьи Аскера из Мамедкалы. Фото: соцсети Евы Власовой

Дом мужчины оказался практически полностью разрушен апрельскими паводками. На восстановление понадобятся миллионы. На кадрах, которыми поделилась Ева, видно, что все комнаты до сих пор затоплены водой с илом, везде разбросаны доски и кирпичи.

Теперь, когда у семьи есть деньги, они наконец смогут начать работы по восстановлению жилья. Аскер уже нанял рабочих – скоро дело закипит, и семья сможет вернуться домой.

Напомним, Мамедкала сильно пострадала от ливней, обрушившихся на республику 5 апреля. Потоп превратил улицы населенного пункта в настоящие реки. Виной тому – прорыв земляного вала Геджухского водохранилища и подтопление мостового перехода около села Геджук.

От удара стихии сотни домов оказались разрушены, люди остались без крыши над головой. На место выехали десятки волонтеров со всей страны, помощь оказывали все: от простых граждан до звезд российской рекламы. Один из самых больших взносов внесла певица Жасмин. Она пожертвовала 250 млн рублей. Артистка лично отправилась в пострадавшие районы, чтобы лично встретиться с семьями, оказавшимися в зоне бедствия, и оказать им поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Покупает квартиры и восстанавливает разрушенные дома»: Жасмин помогла пострадавшим от паводка в Дагестане

Гибель людей можно было предотвратить: в Дагестане задержали ответственного за прорыв дамбы в Дербентском районе

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru