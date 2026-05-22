Фото: Даниил ОПАРИН.
Певица Ева Власова выступила с концертом в Дагестане. Жители республики запомнят это событие не только зажигательными песнями и яркими номерами, но и благородным поступком артистки – весь заработанный гонорар она передала семье, пострадавшей от апрельского наводнения в Мамедкале.
Для Евы это был не первый визит в Дагестан. Раньше она приезжала сюда как турист и смотрела красоты Сулакского каньона. После концерта, говорит певица, этот регион еще больше запал ей в сердце:
«Когда мы плавали по каньону, сначала мне было чрезвычайно страшно, а потом я влюбилась. Дагестан, спасибо за такой невероятный прием. Я люблю тебя!» – сказала Ева в своих социальных сетях.
Как певица и обещала, весь гонорар от концерта попал в руки семьи Аскера из Мамедкалы, который вместе с супругой воспитывает двоих дочек и сына. Она лично проконтролировала этот момент, чтобы помощь точно дошла до тех, кому это действительно нужно.
Дом мужчины оказался практически полностью разрушен апрельскими паводками. На восстановление понадобятся миллионы. На кадрах, которыми поделилась Ева, видно, что все комнаты до сих пор затоплены водой с илом, везде разбросаны доски и кирпичи.
Теперь, когда у семьи есть деньги, они наконец смогут начать работы по восстановлению жилья. Аскер уже нанял рабочих – скоро дело закипит, и семья сможет вернуться домой.
Напомним, Мамедкала сильно пострадала от ливней, обрушившихся на республику 5 апреля. Потоп превратил улицы населенного пункта в настоящие реки. Виной тому – прорыв земляного вала Геджухского водохранилища и подтопление мостового перехода около села Геджук.
От удара стихии сотни домов оказались разрушены, люди остались без крыши над головой. На место выехали десятки волонтеров со всей страны, помощь оказывали все: от простых граждан до звезд российской рекламы. Один из самых больших взносов внесла певица Жасмин. Она пожертвовала 250 млн рублей. Артистка лично отправилась в пострадавшие районы, чтобы лично встретиться с семьями, оказавшимися в зоне бедствия, и оказать им поддержку.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru