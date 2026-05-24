Приближается 1 июня, день, когда в России традиционно празднуется Международный День защиты детей.

Дети – одна из самых незащищенных возрастных групп в любом обществе и в любой стране. Все, что грозит жизни и здоровью ребенка, лишает его свободы и уважения, заботы и опеки, права на образование, голод и сиротство – всего этого, в идеале, быть не должно.

Но это в идеале. На самом же деле в жизни случается всякое. Один из инструментов помощи – детский телефон доверия. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали педагог-психолог и супервизор детского телефона доверия в Ставропольском крае Александр Шилкин и заведующая отделением ГБУ СО «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» Наталья Белякович.

Анонимно, конфиденциально, безопасно

Более 15 лет на Ставрополье, как и по всей России, работает детский телефон доверия, направленный на оказание экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям.

Позвонив на номер 8-800-2000-122 или на короткий номер 124 (с мобильных телефонов), любой ребенок может обсудить сложную для него жизненную ситуацию, мамы и папы получить консультацию по вопросам детско-родительских отношений, а педагоги обсудить профессиональные психологические проблемы, связанные с учениками.

«Детский телефон доверия – это анонимная бесплатная психологическая помощь, куда можно обратиться, когда случилось какие-то неприятности в школе или дома, произошли конфликты с друзьями, появились какие-то переживания, например с учебой. Очень часто бывает, что тревожная ситуация произошла, а ребенку не с кем поделиться, не у кого попросить помощи или совета, в конце концов, нет возможности просто выговорится, – говорит Александр Шилкин. – Консультанты службы готовы круглосуточно оказывать бесплатную психологическую поддержку и помочь не только детям, но взрослым справиться с эмоциональными переживаниями».

Главные принципы работы службы – анонимность, конфиденциальность и безопасность.

«Нам важно, чтобы ребенок и любой взрослый абонент, который нам позвонил, чувствовал себя в безопасности. Позвонившему не нужно представляться, он даже может представиться любым вымышленным именем. На телефоне доверия нет определителя номера, о звонке никто и никогда не узнает. Позвонивший сам решает, когда закончить разговор. Из ребенка не будут вытягивать насильно информацию. Содержание разговоров останется в тайне, никуда не передается, никому не сообщат. То есть тайна обращения гарантируется», – говорит Наталья Белякович.

Как отмечают специалисты, конфиденциальность позволяет снять у ребенка тревожность, позволяет спокойно разговаривать с психологом, спокойно рассказать о своих проблемах, не боясь и опасаясь неприятностей.

Проблемы самые разные

Как рассказали гости эфира, дети звонят с самыми разными проблемами и вопросами.

Так как в основном звонки поступают от подростков 11-14 лет, то и проблемы с которыми они обращаются типичные для этого возраста – отношения со сверстниками, учителями, родителями, любовные и дружеские переживания, первая влюбленность и прочее.

«Со мной не дружат...», «Я поссорился с другом...», «Я толстая...», «Я рыжая...», «Я влюбился, а она в меня нет...», «Меня не понимают...», «Им нет до меня никакого дела...», «Мои родители разводятся...», «Я боюсь экзамена...» – очень часто психологи слышат такие фразы на другом конце провода.

Бывают и достаточно серьезные ситуации, связанные с насилием или жестоким обращением.

Но какой бы ни была ситуация, ребенок может быть уверен, что его выслушают, постараются разобраться вместе с ним с тем, что происходит и, насколько это возможно, помочь.

Ведь с позвонившими несовершеннолетними работают опытные психологи. Специалисты дадут позвонившему выговориться, помогут найти собственные ресурсы для преодоления сложившейся ситуации, снимут напряжение и убедят в том, что любую проблему можно преодолеть и решить.

Гости эфира в конце обратились к юным ставропольцам:

«Главное – попробовать. Попробуй. Тебя здесь услышат. Ничего плохого не случится, все будет хорошо!»

